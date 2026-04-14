曹雅雯瘋狂粉絲慘了　「遭遣返五年內不得入台」

記者葉文正／台北報導

金曲歌后曹雅雯去年起屢受來自新加坡的瘋狂劉姓粉絲騷擾，生活不堪其擾，即便求助警方以及司法，對方仍持續透過社群以及各種方式滲入她的生活圈。但她今天為演出「但願人長久」鄧麗君經典回聲音樂會參與年代節目錄影時表示，粉絲已遭遣送回國，五年內不得入境。

▲曹雅雯現身，身材依舊很纖細。（圖／記者葉文正攝）

曹雅雯說，那段被跟騷的期間真的惹到身心不愉快，幸好粉絲已經被遣返回新加坡了，五年內不能入境，目前至少有五年的保障，「去新加坡演唱的話，就會要求大家注意一下，今年二月執行，三月被遣返，是去年底判的，沒辦法，因為她真的如影隨形，現在生活就比較平靜多了。」

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▲曹雅雯六月即將參語演唱。（圖／記者葉文正攝）

曹雅雯也提到，鄧麗君是兩岸三地，甚至東南亞粉絲的神殿級級歌手，「我是不怕批評，像我們去東南亞作秀，都要唱鄧麗君的歌，台下還會大合唱，準備六首歌曲，也會有日本歌曲，因為她太多好歌，很難挑。」她也透露〈甜蜜蜜〉這首歌當年是很小的時候阿公教唱，舅舅也是鄧麗君大粉絲，鄧麗君突然香消玉殞，當時大舅超級傷心，呼籲大舅快來看這次演唱會，一起來合唱。

▲她提到阿公曾教她唱鄧麗君的歌。（圖／記者葉文正攝）

而好不容易擺脫粉絲糾纏，倘若新加坡粉絲五年後再捲土重來又該如何！？曹雅雯說，「我還沒想那麼多，到時候再說吧，我現在不去想這件事，想了就會很煩。」