鄧紫棋喉嚨出事原因抓到了！　痛揭「嚴重陰影」認深陷自我懷疑

▲鄧紫棋台北4場演唱會圓滿落幕。（圖／ Live Nation Taiwan提供）



記者翁子涵／台北報導

鄧紫棋《I AM GLORIA》巡演12日於臺北大巨蛋圓滿落幕，到了最終場，感性的她決定不再掩飾內心的掙扎，大方向歌迷告白，前三天內心其實非常膠著，她以馬拉松形容歌手的聲帶肌肉：「就像跑馬拉松一樣，覺得腿都要斷了，還是要跑完。」

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▲▼鄧紫棋感性告白粉絲。（圖／ Live Nation Taiwan提供）



她坦言過去在上海曾有過連唱五場的經驗，當時那種疲累感讓她心裡有了陰影，因此在台北站的前三場，她一直處於「我唱得完嗎」的懷疑中，如今順利完成四場演出，讓她直呼：「今天是個奇蹟，我今天沒有哭！」展現出自信的強大能量，也鼓舞著台下觀眾。

有趣的是，對舞台追求完美的她，更在席間大方自曝演出前的「身材危機」，G.E.M.鄧紫棋透露自己在台北場前不小心吃胖了，為此進行了一週急速減肥，天天吃香蕉、水煮燕麥等健康食物，雖然成功消水腫，卻也因為排出過多水分導致身體缺水，造成喉嚨乾澀而緊張。

直到回台北狂吃了兩天，她笑說雖然「又胖了」，甚至自嘲看得到雙下巴，但隨即幽默自勉：「上禮拜沒有雙下巴的時候，我唱歌不好聽啊！魚與熊掌不可兼得。」她更藉此暖心呼籲全場歌迷：「大家不要有容貌焦慮，有雙下巴、三下巴都是正常的！」

而每晚安可的點歌環節，更是全場引頸期盼的焦點，G.E.M.鄧紫棋展現極致寵粉誠意，完全不設限地清唱了〈我只在乎你〉、〈有心人〉、〈岩石裡的花〉、〈Mascara (煙燻妝)〉、〈很久以後〉等多首歌曲。特別是在11日當晚更巧妙結合日期，帶來安可曲〈11〉，這份專屬於台北場的「日期限定」禮物讓全場驚喜爆棚。

