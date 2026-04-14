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爆閃兵遭求重刑…薛仕凌神隱《乩身》宣傳　罕發聲：很多值得學習

記者黃庠棻／台北報導

影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

《乩身》於4月2日正式上線後勢如破竹，在短短48小時內即空降Netflix台灣與香港影集每日排行榜第1名，榮登Netflix全球非英語影集排行榜（3月30日至4月5日）第6名，觀看次數達140萬、累計觀看時長達810萬小時。不僅如此，在各地區也有亮眼成績，包含台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與多明尼加皆進入影集Top 10排行榜。

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▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

本（14）日釋出〈特效設計篇〉花絮，揭開《乩身》在視覺製作上的龐大規模與幕後心血。特效總監郭憲聰透露，一般劇情片特效鏡頭約落在一、兩百顆，特效片則約四、五百顆，甚至上看六百顆，但《乩身》全劇特效鏡頭數量高達3,200多顆「等於每一集都是一部特效片的規模」，堪稱台灣影集目前之最。他也直言，整個團隊「背負著這樣的使命與壓力」，因此在每一個畫面上都力求完美，希望帶給觀眾前所未有的視覺體驗。

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

導演管偉傑則分享「《乩身》從前期開發到完成歷時長達七年，其實真的滿久的，不過也讓整體世界觀與視覺語言得以反覆打磨。」飾演三太子乩身的韓杰柯震東表示「這次作品採用比較新鮮的詮釋方式，融合玄幻元素，無論角色能力或法器設計，都以更具風格與帥氣的方式呈現。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

特效總監郭憲聰也特別點名最喜歡的一顆鏡頭，是三太子完全附身韓杰的登場畫面「他帶著全副武裝的武器，游刃有餘的感覺，那一顆鏡頭我覺得是很好看的。」陳姸霏也說「對於這樣大量特效製作，真的很興奮，也很想嘗試看看。」

在場景設計上，劇中關鍵場域「東風市場」同樣透過特效再造。特效總監郭憲聰指出「東風市場外觀的製作比較特別，劇組是先完成實景拍攝，再將東風市場『種』進數位環境中。」柯震東對此大讚「我也覺得東風市場它後期弄的外牆等等，我覺得都很棒、都很有那個氛圍，有一種寫實中帶一點不寫實的感覺，我覺得很酷！」

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

此外，當反派勢力「六梵」降臨人間時，劇中更出現大量大場面，例如整座城市被邪惡勢力籠罩的畫面，郭憲聰表示，像這種鏡頭的高度，空拍機上不去，因此多數鏡頭皆以全CG打造城市場景，展現壯闊視覺規模。

花絮中也曝光開場柯震東掉入地獄場景的製作細節，特效總監郭憲聰分享「地獄場景基本上以全CG（電腦繪圖）或CG換景完成，並結合虛擬攝影棚技術。演員身上的光就是地獄的火光，後製再加入火星、灰燼、熱擾動與煙霧等元素，層層堆疊畫面細節，營造更真實的沉浸感。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

導演管偉傑強調「《乩身》的特效不是附加，而是一個『演員』，在首場韓杰對上兩個女鬼的奇幻打鬥戲中，甚至讓角色身上的氣焰隨情緒變化，特效本身就要有戲。」

飾演邪派教主陳七殺的陳以文也分享「在拍攝過程中，許多妖魔角色其實尚未完成，這些不同的魔，是我們在溝通的時候知道那是將來會用特效做出來的，增加了很多想像，對台灣拍這樣一個現代神話來說，是一個極大的挑戰。」

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

而在眾多法器設計中，韓杰的大絕招「九龍神火罩」尤為關鍵，特效總監郭憲聰透露：「該特效是召喚九條龍包圍敵人，視覺張力十足。」柯震東也直言「九龍神火罩一定是最猛的。」飾演反派的吳天機薛仕凌則表示「這次拍攝讓他體驗到許多全新的方式，有很多值得學習的地方，是真的非常印象深刻，我自己也很享受」。

▲《乩身》柯震東大讚場景組的功力。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》震撼畫面幕後曝光。（圖／Netflix提供）

當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》全劇共8集現已於Netflix現正熱播。

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乩身柯震東王柏傑薛仕凌陳姸霏楊銘威陳以文

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