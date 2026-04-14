幫孫藝真買衛生棉紅遍亞洲！李敏鎬認「是戀愛傻瓜」連13年封神

記者林汝珊／台北報導

韓國文化觀光部發布《2026年海外韓流現況調查》結果，李敏鎬連續13年蟬聯最受海外粉絲歡迎的男演員！他與孫藝真主演的韓劇《個人取向》將於緯來戲劇43頻道播出。劇中李敏鎬為孫藝真買衛生棉、煮薑茶、揉肚舒緩生理期橋段，也讓李敏鎬當時成為暖男代表。





▲李敏鎬連續13年榮登最受海外粉絲歡迎的韓國男演員。（圖／緯來提供）

《個人取向》是李敏鎬繼《花樣男子》爆紅後接下的作品，可堪稱是經典之作，尤其他和孫藝真的搭配，更是引人注目。劇中，李敏鎬飾演建築師，一心想接下美術館建案，頻頻打探孫藝珍父親建造的韓屋構造，為了更了解建築構造，還因緣際會與孫藝真同住一個屋簷下，孫藝真誤以為李敏鎬是Gay，對他毫無戒心，卻也讓兩人一步步掉入愛情漩渦中。

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有段李敏鎬為孫藝真奔波買衛生棉的橋段，旁邊的女學生報以欣羨的眼神，播出時也為李敏鎬創下暖男人設。劇中一開始就有李敏鎬淋浴的橋段讓他展現好身材，因為劇情設定孫藝真誤以為李敏鎬是Gay，所以一開始對他的帥氣無感，直到後面才步步陷入情海。

▲在《個人取向》中孫藝真誤以為李敏鎬是GAY，兩人譜出逗趣愛情。（圖／緯來提供）

李敏鎬雖已出道多年，但仍是「不敗男神」，榮登13年被海外粉絲票選最受歡迎的男演員，這項調查涵蓋三十個國家，共有近三萬人參與。近期，李敏鎬的新片《暗殺者們》也受到關注，片中，他飾演社會新聞的菜鳥記者，與以往截然不同的形象，也讓李敏鎬期待自己的轉型能獲得成功。