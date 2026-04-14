〈在加納共和國離婚〉原唱爆喉嚨出事！　咳掉1包衛生紙崩潰落淚

▲大穎推出新歌MV。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

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來自馬來西亞的創作女聲DIOR大穎，再度與金曲製作人張簡君偉攜手合作，推出新單曲〈靠關係〉，歌曲描寫的是一種成熟卻坦然的情感狀態，當兩個人已經走到沒有聯絡的階段，卻仍生活在同一個世界裡，只能透過朋友、社群，間接知道對方的近況，她也來台加入MV拍攝的演出，投入的她在拍攝演唱畫面時一度情緒潰堤，淚水幾乎不自覺滑落。

▲▼大穎MV邀請黃河助陣演出。（圖／索尼音樂提供）

大穎當時從大馬來台灣錄音，她表示自己在馬來西亞時喉嚨就已經不太舒服，來台錄音更是一邊唱一邊清喉嚨，甚至咳痰到用掉一整包衛生紙，自嘲是「痰唱歌手」，隨著錄製進行，唱到情緒湧上來，她瞬間潰堤，在錄音室忍不住落淚。她笑著抱怨：「君偉老師怎麼又寫那麼悲的歌啦！」不過她回到馬來西亞後，為求完美，決定再次重新進行錄製。



MV邀請到大穎非常欣賞的Birdy導演操刀，希望能用影像更完整地承接這首歌的情緒，並邀請到金鐘視帝黃河主演，MV由大穎飾演一位旁觀者走進書店展開，當她翻開一本名為《靠關係》的書時，無意間走進了一段不屬於自己的故事。書中的女主角，正是書店裡的平凡店員；而男主角黃河正是這本書的作者，兩人再次在書店相遇，被大穎目擊了這段關係。



因為MV中有需要群眾戲的畫面，大穎在拍攝前一天透過社群，邀請歌迷參與MV拍攝，邀請歌迷化身書店裡的讀者與觀眾。消息一公開，短短一小時內便湧入超過500位報名者，足見大穎在網路上的號召力，最終由大穎團隊親自閱讀每一則報名理由，挑選出30位歌迷參與演出，大穎也特別準備了一場小型見面會，親手寫下感謝卡片送給每一位參與的歌迷，並準備點心與大家共度時光。

