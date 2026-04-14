狂刷350億流量！CP查理「升格新手爸」首度來台　10月嗨翻桃園陽光劇場

記者蕭采薇／台北報導

靠著超級神曲《See You Again》入圍葛萊美肯定、突破350億次收聽天量的「串流天王」CP查理（Charlie Puth），確定將於10月18日帶著世界巡迴《Whatever's Clever! World Tour》重磅登台，於桃園陽光劇場開唱！對於睽違四年即將重返北台灣，CP查理本人也興奮表示：「我終於要開始巡迴，亞洲我等不及要讓你們欣賞到這場秀！」

▲睽違四年，CP查理重返北台灣開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



升格新手爸雙喜臨門！橫跨多元曲風狂刷350億流量

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來自紐澤西的CP查理，身為當代流行樂壇最具影響力的創作男歌手之一，憑藉細膩旋律與極具辨識度的嗓音，在全球累積超過350億串流收聽。他締造了多首跨破億金曲，包括一鳴驚人的出道曲《Marvin Gaye》、全球超過25億次收聽的《Attention》、與席琳娜（Selena Gomez）對唱的《We Don’t Talk Anymore》、BTS成員Jung Kook合作的《Left and Right》，以及稱霸告示牌熱門榜12週冠軍的《玩命關頭7》片尾曲《See You Again》。

他不只從流行搖滾到抒情R&B橫跨多元曲風，也活躍於幕後創作，曾參與譜寫小賈斯汀、凱蒂佩芮、約翰傳奇，以及K-POP天團Stray Kids、BABYMONSTER等作品。

2026年對CP查理而言更是事業與人生雙喜臨門的一年，不僅迎來新生兒子的誕生、首度登上超級盃舞台獻唱美國國歌，上個月更驚喜攜手東洋天后宇多田光合作單曲《Home》，不斷拓展其橫跨國際的音樂版圖影響力。

▲CP查理昨晚在西門曝光神祕彩蛋引注目。（圖／Live Nation Taiwan提供）

10月嗨翻桃園陽光劇場！搶票時間一次看

繼兩年前在高雄巨蛋寫下破萬完售紀錄、締造零負評口碑演出後，這次2026全球巡演《Whatever's Clever! World Tour》亞洲場次將唱遍首爾、馬尼拉、東京、香港等地，並於10月18日登陸桃園陽光劇場，將帶來多首膾炙人口的經典及新創作，勢必成為今年秋天最受矚目的西洋大秀之一。

演唱會門票將於4月23日中午12點於拓元售票系統全面開賣。Live Nation會員可於4月22日中午12點獲搶先購票機會。此外，星展萬事達卡可享卡友預售，台灣大哥大、MyVideo用戶也可享品牌專屬購票專區，輕鬆購得最佳席次。