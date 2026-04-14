來台20年「首參加白沙屯媽祖進香」！田中千繪揭台日差異：非常稀少

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星田中千繪來台生活剛滿20年，直到近日才首度參與白沙屯媽祖的徒步進香活動，「有緣能夠見到白沙屯媽祖這份感動，真的是親自參與的人才能感受到的感動，非常開心我也結了跟媽祖的這份緣份。」

▲田中千繪只走了第一天。（圖／翻攝自Instagram／chietanaka817）



身為日本人，田中千繪坦言日本雖有「四國遍路」和「熊野古道」等朝聖之路，但規模與白沙屯媽祖這種8天7夜、萬人跟隨的信仰活動截然不同，「真的是非常稀少的信仰活動！」她還發現日本有旅行社特別安排白沙屯媽祖的徒步進香行程，「真的很有意思。」

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▲田中千繪首度參與白沙屯媽祖的徒步進香活動。（圖／翻攝自Instagram／chietanaka817）



此次進香活動，田中千繪參與了第一天，儘管過程中有稍作休息，但她仍憑藉毅力走了將近2.5萬步的路程，「走到快天亮。」即便體力消耗極大，她仍心懷感恩地說，這是一場非常有意義的身心洗禮，「能夠體驗到這麼棒的信仰活動，真的非常激動！感謝所有的緣份，感恩。」

▲▼田中千繪來台生活剛滿20年。（圖／翻攝自Instagram／chietanaka817）



照片中，只見田中千繪以素顏亮相，頭戴草帽，身穿灰色上衣，將印花毛巾圍在脖子上的時候，對著鏡頭露出燦爛笑容，即便是在人潮中，依舊難掩其清新氣質。