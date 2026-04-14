SJ東海6月再登小巨蛋「任海外大使」連2年登KKBOX風雲榜

記者林汝珊／台北報導

KKBOX 今日驚喜宣布 SUPER JUNIOR 成員東海將擔任第 21 屆 KKBOX 風雲榜「海外風雲大使」，並連續兩年登上風雲榜舞台演出，此外新世代韓國男團 LNGSHOT 也將獻出在台大型演唱會初次表演，為年度盛會再添重量級卡司！





▲SUPER JUNIOR東海將擔任KKBOX 風雲榜「海外風雲大使」。（圖／KKBOX提供）

東海去年以子團體 SUPER JUNIOR-D&E 成員身分登上 KKBOX 風雲榜舞台，今年則以「全新身分」回歸，帶著將在 4 月 20 日發行的個人首張正規專輯《ALIVE》再度登場，展現不同音樂面貌。談及擔任「海外風雲大使」並連續兩年參加風雲榜演唱會，東海難掩興奮表示：「真的非常榮幸，一想到能夠以個人身分再次站上這個舞台，就既期待又有點緊張，我會帶著興奮的心情好好準備，已經迫不及待在當天見到大家了！一想到大家會不會喜歡、會不會有更多人來現場應援，就開始煩惱要準備什麼樣的舞台了」，並暖心對粉絲告白：「我會努力在你們的未來裡持續存在，而在我的未來裡，也希望有你們一直在身邊。」

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▲新世代男團 LNGSHOT獻出在台大型演唱會的首次演出。（圖／KKBOX提供）

此外由韓國嘻哈天王朴載範（Jay Park）親手打造的新世代男團 LNGSHOT，也將以「Future Star 未來新聲」身份首登風雲榜舞台，獻出在台大型演唱會的首次演出。談及將首次登上大型演唱會舞台，平均年齡不到 18 歲的團員們也難掩興奮之情，表示將以「盡情與觀眾一起享受舞台」為目標做全力準備，除預告將在當天帶來燃炸演出之外，更加碼提供團體手寫訊息海報，作為參與活動粉絲的獨家福利！而除了演出，他們也直呼再次來台最期待的就是台灣美食，點名「珍珠奶茶一定要喝」、「牛肉麵超級好吃」、「上次吃了超多小籠包，令人印象深刻」，讓隊長 OHYUL 笑說：「我們就是一個非常愛吃的團體！」