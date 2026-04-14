從非常新人到金馬男配！曾敬驊任北影大使　超帥鏡面形象照驚豔亮相

記者蕭采薇／台北報導

2026年第28屆台北電影節14日正式揭曉影展大使，由實力派男星曾敬驊擔綱重任。他將再度攜手《我家的事》導演潘客印，為本屆影展量身打造年度形象廣告。

▲曾敬驊接任2026台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

首度接下大使，曾敬驊自承心情「開心又緊張」，更幽默形容，起初以為只需「貢獻英姿當人形立牌」，但在深入參與後，更自覺像被影人與影迷推選出的「熱血班長」。他期許以此身分發揮號召力，引領更多觀眾走進戲院，親身體會電影的純粹魅力。

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從「非常新人」到金馬得主！北影見證演員進化史

自2019年以電影《返校》嶄露頭角後，曾敬驊即以內斂深刻的表演入圍金馬獎最佳新演員與台北電影獎最佳男主角，備受矚目。其後憑《刻在你心底的名字》創下破億票房佳績，奠定新生代演員代表地位。

▲首度接下影展大使，曾敬驊 坦言「開心又緊張」。（圖／台北電影節提供）



而後，他持續拓展戲路，在《不良執念清除師》中入圍金鐘獎戲劇節目男主角，並於《大濛》與《我家的事》中展現更成熟的表演層次，去年更以《我家的事》一舉入圍台北電影獎最佳男配角、奪下第62屆金馬獎最佳男配角；從多次入圍到正式獲獎肯定，曾敬驊以穩定進化的演技，逐步站穩影壇。

回望與台北電影節的深厚連結，曾敬驊感性表示，北影對他而言象徵著演員之路的「初衷」。從2020年獲選「非常新人」起步後，歷經作品入圍、受邀擔任頒獎人，到去年成為「非常演員」，直至今年接下影展大使一職。每一次身分的轉換，都像是一段重新觀看自己的過程，讓他在不同階段回望來時路，將過去的青澀與緊張，轉化為表演中最踏實的養分。

▲曾敬驊笑稱原以為只是「人形立牌」，投入後更自覺像被影人與影迷推選出的「熱血班長」。（圖／台北電影節提供）

打破保護殼真誠對話！年度形象照神祕亮相

帶著「班長」般的使命感，曾敬驊也決定突破過去習慣「躲在角色裡」的保護殼。他坦言，過去多半透過角色與觀眾對話，但這次必須以「真實的自己」站出來面對大眾，親手拉近影展與觀眾之間的距離。

對他而言，這不只是代言，更像在籌備一場專屬影人的電影盛事。曾敬驊真摯承諾：「我想用最真誠的狀態，邀請大家感受每一部電影。」他號召影迷今夏重返戲院、相聚北影，在光影流轉中找回最純粹的感動。

▲曾敬驊邀請觀眾今夏走進戲院，找回最純粹的感動。（圖／台北電影節提供）

本屆影展大使形象照由攝影師周墨操刀，今日驚豔亮相。攝影師巧妙運用交錯光影、鏡面反射與切割構圖，在視角轉換間捕捉曾敬驊被觀看與探索的流動姿態。層次豐富的神祕氛圍，完美呼應年度主題「保持好奇！Stay Curious.」。

此外，由潘客印執導、曾敬驊主演的影展形象廣告將於4月22日正式首播，帶領影迷深入光影視界。2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉。

▲對曾敬驊而言，大使不只是代言，更像籌備一場影人的電影盛事。（圖／台北電影節提供）