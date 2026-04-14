野生許維恩被拍「低調發水給香燈腳」！原因藏洋蔥：讓我走過恐懼

記者潘慧中／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜展開為期8天7夜的徒步進香活動，數萬香燈腳隨行途中，有不少善心人士免費發放食物，其中也包括了許維恩，低調在人群裡遞出一瓶瓶結緣水。

▲許維恩在人群中發結緣水。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



畫面中，只見許維恩穿著一套淡粉色休閒服，並將長髮紮成俐落馬尾，造型簡約且展現活力。她頂著烈日站在路邊，雙手不停遞上飲用水給路過的香燈腳，親民且誠摯的互動全被拍了下來。

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▲許維恩被認出後也大方接受拍照。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



事實上，許維恩在進香活動開始前便透露，當初在手術前夕得知白沙屯媽祖願意與其品牌飲用水聯名，讓她內心充滿感恩，「那不是一個合作，那是一份被守護、被選擇的祝福。謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安、走過恐懼，也讓我更相信一切都是最好的安排。」

▲許維恩將正能量回饋給社會。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



隨著進香活動啟程，許維恩也決定將這份正能量回饋給社會，「在某個定點，我會親自發送給所有進香團的寶寶們～把平安、把祝福、把愛一一傳遞給你們，願所有人平安健康順心。」