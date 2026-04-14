金曲歌后徐佳瑩領軍開唱！　鳳小岳自曝不為人知「私下癖好」

▲ 徐佳瑩領軍開唱。（圖／ID.音樂節提供）



記者翁子涵／台北報導

全台首創、主打內在心靈療癒的2026《ID.音樂節》將在6月6日於台北華山文創園區登場，由金曲歌后 LaLa 徐佳瑩親自領軍，攜手鳳小岳、高爾宣OSN，及新世代人氣樂團理想混蛋等四組指標性音樂人，以及babyMINT、吳汶芳、公館青少年、林潔心、魏如昀、艾蜜莉AMILI、JUD陳泳希等十組音樂人輪番上陣，以清新民謠到律動嘻哈等多樣化的曲風打造沈浸式音樂饗宴。

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▲▼ 鳳小岳、高爾宣、理想混蛋都將接力開唱。（圖／ID.音樂節提供）



這場以「把自己還給自己」為口號的音樂節，希望讓大家能暫時離開虛擬世界、享受「ME TIME」時間，提及自己的「ME TIME」，徐佳瑩笑說：「ME TIME 通常發生在小孩去上課的空檔，那段時間是屬於我一個人的靜謐時光，我最喜歡在那個時候放空思緒，聽一些新的東西，或是看看書、看一下朋友推薦的劇或電影，讓自己沉浸在隨心所欲、自由自在的小小時光裡。」

鳳小岳則透露自己除了靠著「開車聽音樂」、「吃飽飯後散步」來享受個人時光外，更自曝私下個人的特別興趣是「清冰箱」，他笑說：「我是一個很愛清冰箱的人，因為有時候冰箱很需要被清！」而在生活上有著演員、歌手、父親等多重身分的鳳小岳，更透露自己在切換不同角色時有自己專屬的「小儀式」來進入狀態，他表示：「深呼吸。閉上眼睛深呼吸，就準備好了。」

至於新理想混蛋Bestards的四位團員對於「ME TIME」的定義也各具特色，主唱雞丁透露自己會根據時間長短來分配「靈魂修復」的方式，他表示：「如果有充裕的 ME TIME，我會很奢侈地為自己創作，不管是寫文章還是寫歌，好好整理自己的心情和想法。如果是零碎的空檔，我會拿來玩 Switch 或是追劇，讓自己短暫從忙碌的日常裡『逃生』，這對我來說非常重要。」

吉他手阿哲則透露自己最近的 ME TIME是沉迷在療癒系遊戲，同樣身為吉他手的建廷分享自己完美的個人時光就是「睡到自然醒」，他笑說：「睡飽再去健身房，基本上這一天就很完美了！」鼓手可沛則選擇跳脫都市節奏，透過生活感的實踐找回初衷，他表示：「像是回到大自然去旅行、煮飯或看音樂劇，都能讓我重新反思自己想要的生活，以及身為表演者的熱情。」

