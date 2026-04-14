6月辦婚禮！白家綺嫁吳東諺8年「第五胎誕生」瘦身成功秀火辣深溝

記者黃庠棻／台北報導

最美八點檔女王白家綺近期有了好消息，就是她與老公吳東諺即將於六月舉辦婚禮，她也開心宣佈由她品牌監製的產品瘦身飲品正式上市，讓她得意地在最新廣告中大喊著「我生出來了！」

▲白家綺將在6月舉辦婚禮。（圖／飲后-超孅飲提供）

談到婚禮與品牌監製，白家綺忙到一天當三天用，她笑稱自己監製產品過程與籌備婚禮一樣耗費心思，尤其是每個人一見到她就掛在嘴上的那句「感覺妳可以再瘦一點穿婚紗會更美哦！」讓白家綺大笑說「請大家不要緊張好嗎！我現在對好身材的新定義就是心理健康，身體線條自然就會出來，所有漂亮婚紗都穿得下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

白家綺坦言18歲出道擔任模特時就已開始與身材奮戰，直言「所有能試、能吃、能喝的都試過，極端瘦身法未斷過，連奇異果連皮吃都是挑戰，至少吃幾個月吃到胃痛，巫婆蔬菜湯沒有少煮少喝，有陣子流行蛋白質瘦身法不吃澱粉，頭髮整把掉，失眠導致自律神經失調。」

▲白家綺將在6月舉辦婚禮。（圖／飲后-超孅飲提供）

對此，白家綺強調「雖然快瘦但也快速胖回來，最慘是連懷孕、產後都會胖到懷疑自己，甚至沒自信，以前為了恢復身材心情很差，老公知道我愛吃，總想說要帶我吃好吃的，導致瘦身計劃失策。」

先前經歷太多瘦身無效又傷身的方式，白家綺也終於找到對自己最好的身材管理方式就是身心力行「除了運動、一些對自己身體好的產品使用，最重要的還有心情的調理，多給自己自信與肯定，讓美這件事一直在心中推進，現在的我，已經擺脫從前的極端瘦身法，漂亮衣服還有即將在婚禮穿的設計師品牌婚紗，放眼望去照樣穿得下！」

▲白家綺將在6月舉辦婚禮。（圖／飲后-超孅飲提供）

而身為四寶媽，面對現今當代對教育議題的關注，白家綺直言「我的四個孩子不同年紀，大小姐姐二十與十八歲，二個小的分別是五歲與六歲半，『陪伴』是最珍貴的，當我們有機會陪孩子，無論是吃飯或是堆積木、畫畫都好，父母一定要把握這些難得的時光。」

談到育兒，白家綺說道「像我自己，我就是一定放下手機專心陪伴，我會在每天有限的時間內用『高質量陪伴』，來讓我們彼此把對方看在眼睛裏面，滿滿的都是對方，而不是滑著手機然後就覺得這就是陪伴，自從我要求自己做到放下手機專注陪伴後，我和孩子的感情也進步很多。」