心碎！父母4年內突相繼雙亡　「小江蕙」悲痛過度慘失聲

記者蔡琛儀／台北報導

素有「小江蕙」封號的台語歌手陳思安睽違一年半重返樂壇，推出全新專輯《雷陣雨》，同名主打歌更是《戲說台灣》片尾曲。這張專輯對她而言不只是音樂成績單，也是她歷經人生至暗時刻後最赤裸的心靈告白，她在這四年間父母相繼離世，「如雷陣雨般猝不及防，人生徹底被洗牌。」

▲ 陳思安推出新專輯《雷陣雨》。（圖／豪記提供）

陳思安的父親、「廣播教父」良山兄於2022年離世，今年大年初二母親逝世，陳思安回憶，母親離世前幾天，意識清醒地說著這一生沒有遺憾、已心滿意足，讓她每次整理遺物聞到父母熟悉的味道，忍不住大哭。她坦言曾有一段時間無法開口唱歌，「只要旋律一響起，淚水便先行落下」，這段失聲的低潮期讓她重新審視生命意義，也催生了新專輯的靈感。

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拍攝MV當天是母親告別式後第三天即上工，陳思安透露前一夜仍感傷落淚，隔天紅腫著雙眼進場，「導演問我為何眼睛紅腫，我說你別問了，怕情緒無法控制。」開拍前她雙手合十向天上父母報告，天空細雨漸緩，「頓時全身起雞皮疙瘩，我知道他們在我身邊陪著我。」

▲陳思安這四年歷經父母離世。（圖／豪記提供）

歷經生離死別，陳思安對人生有了全新體悟，「父母的離開教會我最重要的一件事就是珍惜，我們永遠不知道明天跟意外哪個先到，所以能唱的時候就大聲唱，能愛的時候就用力愛。」她也強調歌唱對她而言不再只是職業，「而是一種療癒自己、也療癒他人的使命。」憶起過去她將新專輯給父親聽時，總是被說是三流歌手，讓她耿耿於懷，直到後來在節目上她當面問爸爸，「父親回如果不這樣的激勵，怎會有今天的妳，瞬間我明白了父親的苦心，多年來心中的石頭終於放下。」​​​​​​​​​​​​​​​​