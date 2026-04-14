夏于喬臨盆倒數「身材超不科學」！現蹤宜蘭全被拍 慶結婚週年閃爆

記者潘慧中／綜合報導

夏于喬2019年結婚，時隔6年，她2025年底驚喜宣布懷孕，圈內好友和粉絲都很替她開心。最近格外掀起討論的是，拍攝工作已暫時告一段落，準備迎接新生命的同時，她還和老公一起慶祝結婚10週年紀念日，背影照完全看不出來是即將臨盆的孕婦！

▲夏于喬的背影照完全看不出來是即將臨盆的孕婦。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



在海邊漫步的照片中，夏于喬頭戴棕色帽子，身穿寬鬆的白綠配色棒球袖上衣，搭配黑色緊身運動短褲，秀出穠纖合度的雪白美腿，即便只搭配球鞋，依然不影響整體比例。

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▲夏于喬即將迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



除了海邊行程，夏于喬還去看了展。她換上一件純白色長袖洋裝，腰部採高腰縮口設計，裙襬呈現自然的百褶效果，寬鬆剪裁巧妙修飾了身形。從露出的纖細足踝來看，她在懷孕期間仍維持得相當纖瘦。

▲夏于喬還去看展。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



這趟之所以前往宜蘭旅遊，夏于喬透露是為了慶祝與導演丈夫林書宇結婚10週年紀念日，「我們一起看山、看海、看花、看田、看展，最習慣的，還是看著彼此。謝謝你，也謝謝我們。」

▲夏于喬和老公去宜蘭慶祝結婚週年紀念日。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）