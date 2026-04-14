9歲兒突問「妳什麼時候會S」 陳子玄愣住…下秒回答超暖：當媽才懂

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星陳子玄近日在社群網站分享一段與9歲兒子「恩恩」的對話，但她也坦言當下聽到小朋友問「媽咪，妳什麼時候會S」的時候，確實愣住了，而她事後回答的內容也引發大批家長共鳴。

▲陳子玄分享與兒子的對話。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



面對恩恩突如其來的提問，陳子玄先是詢問兒子這樣想的原因，雖然小孩沉默不語，卻用非常認真的眼神凝視著她。對此，她僅溫柔回答：「每個人都會有離開的一天，但那是很久很久以後的事。我會照顧好自己、好好陪著你。就算有一天我們不在同一個地方，媽咪也永遠都愛你。」

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▲陳子玄的兒子9歲了。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



陳子玄有感而發地說，當媽媽之後才真正讀懂孩子內心的語言。她認為恩恩問這句話背後的真正意涵是尋求安全感，確認她是否會一直陪伴在身邊。

▲陳子玄。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



經過一番思考後，陳子玄認為所謂的陪伴小孩，就是「好好陪他吃飯、聽他說話、抱抱他，還有一起看他最愛的蠟筆小新」，以正面且溫暖的方式處理生命教育，完美詮釋為人母對孩子最純粹的守護。