張凌赫田曦薇經紀人結9年世仇！「零互動」內幕曝光　終於世紀大和解

記者田暐瑋／綜合報導

張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》播出後爆紅，也讓兩人的演藝事業再創巔峰，13日舉辦慶功宴，最受注目的不是小倆口的互動，反而是雙方經紀人當眾「世紀大和解」，長達9年的恩怨一筆勾銷。

張凌赫的經紀人徐以若與田曦薇的經紀人公鈺涵鬧不合，是圈內廣為人知的八卦，9年前兩人因藝人爭番位結下樑子，2017年李一桐在和鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》中，官宣時被定為一番（順位第一）女主角，播出後卻被鄧倫反超成了二番，徐以若認定公鈺涵幕後操作，雙方因而結下世仇。

▲張凌赫田曦薇。（圖／翻攝自微博）



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此後，2018年在陸劇《了不起的女孩》選角過程中，李一桐頂替公鈺涵旗下的女星李沁一角，雙方團隊互發黑稿、隔空開戰，2020年編劇于正發文站隊徐以若，讓兩邊的對立越發白熱化，因此張淩赫與田曦薇長期在公開場合零互動，包括紅毯上背對背、活動座位隔開、殺青宴零合照等。

直到這次慶功宴，徐以若與公鈺涵共同舉杯敬酒，這一幕引發了全網的熱烈討論，被稱為「世紀大和解」，而張凌赫和田曦薇並肩舉杯，現場氣氛輕鬆愉快，有網友調侃兩位經紀人的互動宛如辦婚禮敬酒，立刻登上熱搜引發討論。

▲張凌赫田曦薇經紀人結9年世仇終於和解。（圖／翻攝自微博）