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TVBS裁員潮！　開台元老急勸主播「1事比面子重要」：千萬別傻傻請辭

記者田暐瑋／綜合報導

TVBS近期驚傳大規模組織調整，兩波裁員名單累計已達百人，資深主播成為首波受影響的對象，兩位主播謝向榮、方念華也一度在裁員名單中，但電視台最新聲明強調「人事異動」一事並不屬實。開台元老王尚智呼籲同業們要理性看待這一變局，千萬不要因面子問題而主動請辭。

電視圈面臨2危機挑戰　元老爆：TVBS裁員早聽說

王尚智是TVBS的開台元老，提到早在去年底，業界便已傳出裁員的消息，台灣電視市場面臨廣告收入的急劇萎縮以及AI技術的崛起，受到極大挑戰，「畢竟台灣電視市場廣告萎縮唇亡齒寒，然後老闆們眼中能砍人省錢的AI，來都來了！」

▲▼方念華、謝向榮 。（圖／翻攝自TVBS官網）

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▲方念華、謝向榮。（圖／翻攝自TVBS官網）

也因為大環境影響，資深主播因高薪而成為節省成本的主要目標，王尚智提醒：「身為開台滄桑老前輩，我只奉勸主播們千萬不要傻傻請辭！資遣25個月還是『淚中帶香』。」強調領取資遣費的實質保障比主動離開來得更為重要。

資深主播被裁「波及金鐘主播方念華」　TVBS發聲曝營運現況

57歲知名主播吳安琪12日證實已收到TVBS裁員通知，並感謝公司多年來的栽培，坦然面對市場變化，外界亦傳出資深主播謝向榮及金鐘主播方念華也恐在裁員名單內，引發關注。TVBS表示，針對近期部分報導與市場傳言，關於方念華與謝向榮「人事異動」一事並不屬實，強調相關內容為誤傳，呼籲外界勿再轉述或擴散未經查證訊息。

▲TVBS元老王尚智。（圖／翻攝自王尚智臉書）

▲TVBS元老王尚智。（圖／翻攝自王尚智臉書）

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