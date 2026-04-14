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凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐　拿美簽封口20年

記者田暐瑋／綜合報導

美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）遭澳洲女星露比蘿絲（Ruby Rose）指控性侵，稱她以可以幫忙拿到美國簽證來封口，引發軒然大波，而凱蒂佩芮的經紀人稍早發布嚴正聲明，怒轟：「危險且魯莽的虛假說詞！」

凱蒂佩芮遭控性侵女演員　隱忍20年還原過程

露比蘿絲指控遭凱蒂佩芮20年前在一間夜店性侵，當時她20多歲，痛心回憶當年過程：「她沒有吻我。她看到我為了躲她，在我最好的朋友腿上『休息』，她彎下身，拉開她的內褲，把她噁心的陰部摩擦在我的臉上，直到我睜開眼睛，然後對她嘔吐。」

▲凱蒂佩芮遭控性侵。（圖／翻攝自IG）

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▲露比蘿絲控凱蒂佩芮性侵。（圖／翻攝自IG）

露比蘿絲表示，曾公開講過這個故事，但因為不知道該怎麼面對，稍微修飾改成一個「有趣的醉酒小故事」，「後來她同意幫我獲得美國簽證，所以我將這件事保密。但我要告訴你們，她不是個好人。現在我40歲，花了將近 20 年才公開說出這些話，雖然我很感激自己活得夠久找到自己的聲音，但這代表創傷對人的影響有多大。」

凱蒂佩芮發聲明駁斥　反擊受害女星「瞎爆料前科多」

對此，凱蒂佩芮的經紀人13日發表聲明否認指控，「露比蘿絲的指控是絕對虛假的，還是危險且不負責任的謊言。」並稱露比蘿絲過去常公開指控他人，但最後都被一一否認，露比蘿絲則說：「她（凱蒂佩芮）隨時可以告我，但她不會，因為這是真的，我有照片，這發生在公共場合，並且有多位目擊者。」

凱蒂佩芮（Katheryn Elizabeth Hudson）

▲凱蒂佩芮遭控性侵。（圖／翻攝自IG）

不過有網友發現，露比蘿絲的說法與時間線有出入，案發夜店實際上是2008年開業，和她所稱的2006年在夜店遭性侵不符，使得她的指控受到質疑。此外，露比蘿絲曾因職場不當行為被《蝙蝠女俠》劇組解雇，這也引發了外界猜測她動機不純。

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凱蒂佩芮

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