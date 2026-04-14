樂天女孩杜拜點頭嫁了！「差2歲姐弟戀」❤半年 未婚夫男星身分曝

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樂天孟潔杜拜點頭嫁了！「差2歲姐弟戀」❤半年 未婚夫男星身分曝

求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻　孟潔答應馮晨軒杜拜求婚

▲中華職棒新球季才剛開打，「樂天女孩」孟潔傳出被男友馮晨軒求婚成功。 （翻攝自孟潔IG）

圖文／鏡週刊

「樂天女孩」孟潔與自《超級模王大道》出道的馮晨軒（餅乾）傳出相戀已久，去年11月中更被拍到約會畫面，當時兩人私下同行、互動親密，畫面曝光後隨即引發外界熱議。對於戀情傳聞，經紀公司僅低調回應「藝人正常交友不干涉」，未正面證實兩人關係；但據悉，近日馮晨軒已在杜拜向孟潔求婚成功。

樂天女孩孟潔與馮晨軒（餅乾）交往至少半年，感情並未隨著時間降溫，而是穩定進行中，且關係將深化。本刊接獲消息指出，馮晨軒悄悄於農曆年後規劃海外旅程，帶著孟潔前往浪漫城市杜拜，而行程重點是在當地安排驚喜求婚！過程相當縝密低調，但消息已在圈內悄悄傳開，身邊友人多持祝福態度。

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求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻　孟潔答應馮晨軒杜拜求婚

▲孟潔（右）傳被男友求婚，身邊友人紛紛給予祝福。左為陳伊。（翻攝自孟潔IG）

衰捲風波　否認不倫富商

35歲的孟潔同時擔任職棒與職籃啦啦隊，在球場上人氣頗高，感情生活曾多次成為媒體焦點。2021年，她被拍到與前經紀人史丹利在街頭大吵、擁抱的畫面，戀情因此曝光，但這段感情僅維持3年，便在2024年告吹，兩人自此也沒再聯繫過。

求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻　孟潔答應馮晨軒杜拜求婚

▲孟潔（右）去年底才被爆出與馮晨軒（左）的戀情，事隔5個月便傳出好事近了。（翻攝自孟潔IG）

當時恢單不久的孟潔，莫名遭名嘴影射，衰捲富商關係風波，引發網友熱議，孟潔本人公開否認介入他人戀情，破除謠言。去年底孟潔再被拍到與男性友人約會，對象是選秀節目出道的歌手馮晨軒，兩人相差2歲，孟潔面對這段「姐弟戀」格外小心，無論公開場合或社群平台皆避免過度曝光，顯示對新戀情採取更保守態度，顯然不希望重蹈過往的「感情見光死」。

求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻　孟潔答應馮晨軒杜拜求婚

▲馮晨軒（右）上綜藝節目錄影，與主持人小S（左）合影。（翻攝自馮晨軒IG）

異國旅程　上演浪漫橋段

馮晨軒之前受訪提及，過往感情曾因前女友作息偏夜生活，又頻繁出入夜店，雙方節奏不合，也間接影響工作狀態，因此他對理想伴侶的條件偏向穩定與居家型個性；而孟潔性格內向、生活圈單純，與男方期待不謀而合。

求婚藏驚喜／獨家！樂天女孩成人妻　孟潔答應馮晨軒杜拜求婚

▲馮晨軒（左圖） 與孟潔（右圖）穩交至少5個月，今年 2月在杜拜求婚成功。（翻攝自馮晨軒、孟潔IG）

孟潔平時工作行程滿檔，除了球場應援之外，也經常往返通告錄影與商業活動，工作敬業、步調緊湊。而馮晨軒在工作之餘展現貼心的一面，特別用心規劃此次的杜拜旅行，事先準備浪漫求婚橋段，盼在異國旅途中留下重要回憶。雖然雙方尚未對外證實婚訊，但相關細節已在圈內流傳，得知消息的友人也紛紛對兩人送上祝福。


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