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許效舜拿香腸狂毆！加戲「擠出雙眼皮」笑爆網　李銘順、李國煌抓烤雞大亂鬥

記者蕭采薇／台北報導

熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集結李銘順、李國煌、許效舜三大金獎巨星強強聯手，演繹大叔瘋狂追夢的爆笑故事。該片上映首週末全台票房霸氣衝破300萬大關，榮登本週新片票房冠軍！超強口碑持續發酵，週日票房甚至逆勢超越週六，三大歐吉桑的喜劇火花笑爆觀眾。

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》搞笑演出，金句連環發。（圖／萬騰文化創意提供）

拿香腸、烤雞大亂鬥！許效舜臨場加戲「秒變雙眼皮」

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片中一場高潮迭起的餐廳群毆戲，三人喝醉後竟隨手抄起店內的烤雞、香腸、香蕉當作武器應戰。李銘順笑說劇本原本只寫了純粹被打，沒想到一到現場「靈感大爆發」。李國煌也對這場「油膩膩」的烤雞大戰印象深刻，直呼雖然滿手是油又怕烤雞飛出去，但畫面合情合理又超級幽默。

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中為了完成好朋友夢想，甘於冒險做任何事情。（圖／萬騰文化創意提供）

最爆笑的是，許效舜打到一半竟突然臨場加戲，對著導演張清峰大喊：「導演你知道嗎？我興奮時會有雙眼皮！」隨後他拿著香腸當武器的畫面，雙眼皮真的瞬間浮現。神來一筆的爆笑舉動讓張清峰印象超深刻，劇組更順水推舟，把這個「雙眼皮哏」一路玩到醫院和車上。導演大讚許效舜憑藉豐富的人生歷練，加了許多調皮的歇後語，為劇本增色不少。

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

狂飆8大洗腦金句！導演剪接室崩潰：痛並快樂著

三位老戲骨首度同台，即興碰撞出的化學反應讓導演張清峰在剪接室裡相當苦惱，直呼要忍痛剪掉許多超棒的即興演出真的「最痛苦」。片中三人更是狂飆8大爆笑金句，包括「明明退一步可以海闊天空的，那你叫明明來退啊」、「初戀的重量？我只知道我老婆的重量」、「這位叫永助，他家有三兄弟，用煮、用吹的、用烤的」等，超洗腦台詞讓網友瘋狂轉發。

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲導演張清峰認為許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》飾演的祥林，是全片最難的角色。（圖／萬騰文化創意提供）

許效舜挑戰最難「精神分裂」！女星對戲狂憋笑

導演透露，許效舜飾演的「祥林」是三個大叔中最後定案、也是最難搞定的角色。外表溫暖和氣，內心卻藏著烈火，情緒切換猶如精神分裂。幸好許效舜一進組就完美消化，被導演大讚：「是舜哥成就了祥林的模樣。」

▲李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》片中手持香蕉、烤雞及香腸搞笑拍打架動作戲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲許效舜與章家瑄在《NO GOOD！歐吉桑》片中飾演夫妻，拍攝現場開心合照。（圖／萬騰文化創意提供）

不過，習慣搞笑的許效舜，在片中也有一場必須與嚴厲妻子（章家瑄飾）在車內攤牌和解的重頭戲。許效舜自嘲：「演我太太應該蠻辛苦的，因為30多年來大家都習慣看我好笑的臉，好像看到我就會笑。」為了這場嚴肅的感人戲碼，章家瑄必須認真盯著他的臉，讓許效舜直呼：「她憋笑應該憋了非常多次！」導演也認證許效舜絕對是全片的潤滑劑擔當，連劇組在鏡頭後都「忍笑忍得很辛苦」。

 

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜

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