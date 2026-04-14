古天樂寵粉狂加24分鐘！《尋秦記》多元宇宙版撲台　隱藏第三結局曝光

記者蕭采薇／台北報導

萬眾期待的香港開年話題動作巨製《尋秦記》，年初在台灣上映後掀起一股強大的「尋秦」熱潮。聽見影迷們不停敲碗的心聲，身兼監製與男主角的影壇天王古天樂霸氣寵粉，重磅推出狂加24分鐘的《尋秦記PLUS+多元宇宙版》，台灣也將上映，消息一出立刻讓大批尋秦迷陷入瘋狂，感動直呼：「終於等到了！」

▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》古天樂、張繼聰、廖子妤。（圖／華映提供）

時隔25年爆回憶殺！林峯來台謝票被狂問「何時開唱」

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延續經典港劇《尋秦記》，時隔25年躍上大銀幕的電影版口碑與票房雙收，古天樂與扮演「善柔」的滕麗名更雙雙強勢入圍香港電影金像獎最佳男主角與最佳女配角。年初古天樂與宣萱特地來台宣傳，掀起滿滿的「回憶殺」；扮演秦王的林峯隨後來台謝票時，更被大批熱情影迷瘋狂追問「何時來台灣開演唱會」，讓他又驚又喜。

雖然電影版讓粉絲看得大呼過癮，但仍有不少人感嘆少了當年項少龍一家人的爆笑互動與善柔的經典對手戲。為了不讓影迷留有遺憾，古天樂火速在上映兩個月後祭出加長版本，一次滿足所有鐵粉的期待。

▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》郭羨妮、古天樂、宣萱。（圖／華映提供）

心型牛排、港式英文全回歸！「隱藏版第三結局」將揭曉

這回的《尋秦記PLUS+多元宇宙版》誠意十足，一口氣加入24分鐘的精華內容！不僅港劇迷最懷念的「心型牛排」再度上桌，項少龍讓人笑翻的「港式英文」對話也原汁原味回歸。此外，更加碼了項少龍與紅粉知己善柔的細膩互動，以及新加入角色張繼聰的搞笑橋段、廖子妤的俐落動作場面，讓整體劇情更加飽滿。

最令劇迷好奇的「與秦王有關的第三個隱藏結局」，也將在此版本中首度曝光！台灣發行商也祭出好康，上映時特別安排具備特殊質感的《尋秦記PLUS+多元宇宙版》A3海報作為隨票贈品，絕對是鐵粉必收的珍藏。

▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》林峯、騰麗名。（圖／華映提供）

一場冤獄引發時空危機！師徒恩怨終須了結

《尋秦記》電影版劇情描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉 飾）誓言穿越回秦代稱王，彌補失去的人生。而身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，一舉一動卻仍被徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底。正當秦王以為即將一統天下之時，竟慘遭現代人Ken突襲，不得不去尋找又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別20年再次碰面，命運緊緊綑綁，多年的恩怨終須了結。《尋秦記PLUS+多元宇宙版》將於4月17日全台上映。