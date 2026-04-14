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拍王家衛電影「狂吃梨40次」回家崩潰！　梁朝偉親吐秘辛認：處於表演最後階段

記者蕭采薇／台北報導

「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」從影40多年的國際影帝梁朝偉，13日現身台北，為「金馬電影大師課」率先開講。他罕見在台上吐露真實心聲，坦言自己會主動離開舒適圈，去跟其他不熟悉的團隊合作，更毫不藏私地分享從影多年來的獨門心法，字字句句都讓台下朝聖的影視創作者受用無窮。

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，劉冠廷接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，毫不藏私地分享從影多年的心法。（圖／金馬執委會提供）

劉冠廷接主持棒腿軟！台下千人全是「大咖神仙陣容」

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這場含金量極高的大師課，特別交由另一位兩座金馬得主劉冠廷擔任主持與談人。面對傳奇影帝，劉冠廷一開場就緊張地笑說，自己就好像「拿到神燈的人」，連開口要許什麼願都覺得難！

而大師課不僅吸引上千位電影從業人員瘋狂搶報名，台下更是星光熠熠，包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等一票知名演員，全都化身小粉絲乖乖到場聽課。

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，劉冠廷接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬影帝梁朝偉（左）現身2026金馬電影大師課，劉冠廷（右）接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

揭密神級電眼！爆拍王家衛電影「吃梨子40次」超崩潰

梁朝偉在大師課上分享，表演的重點在於有沒有投入到狀態裡，如果在演戲時能保持「放鬆而專注」，自然就能進入狀況。至於被外界盛讚的「眼神會演戲」，他則謙虛表示自己沒有刻意調眼神，而是眼神自然反映出了內心的東西。

他聊起與王家衛合作的難忘經驗，回憶當年拍攝《阿飛正傳》時，一場跟張曼玉吃梨子的戲，竟然拍了三、四十遍，「王家衛也沒講原因，我回家後超不開心，心想怎麼這麼簡單的鏡頭，我怎麼做不到。」

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，劉冠廷接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬影帝梁朝偉（左）現身2026金馬電影大師課，劉冠廷（右）接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

直到後來與侯孝賢合作《悲情城市》啟發了他閱讀文學小說，才漸漸改變演出方式。他笑說：「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」

新作化身科學家苦讀！私下超自律作息全曝光

談及新作《你是不會當樹嗎》，梁朝偉透露匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他。為了說服自己就是腦神經科學家，他苦讀群書，還被朋友笑問：「你讀這麼認真是要考博士嗎？」

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，劉冠廷接下主持重任。（圖／金馬執委會提供）

▲梁朝偉（左）透露如今生活極度自律，一天的行程就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影。（圖／金馬執委會提供）

生活極度自律的他，現在一天的行程就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影，晚上回家做飯、看電視劇或看書。他特別強調「體能」對演員的重要性，打趣表示：「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他也勉勵現場所有電影人：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」

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