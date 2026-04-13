走出離婚陰影...曹格回來了！　「唱一半突崩潰痛哭」全場鼻酸

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王曹格走出離婚陰影，再度啟動大型巡演，「打開耳朵聽我說」巡迴演唱會上週末在上海正式開唱，首站即吸引滿場觀眾，今年也正值他出道20周年里程碑。歌迷在社群留言：「不管等多久，我們還是最愛聽曹格！」演出全長近三小時，演唱近30首歌曲，五套造型貫穿全場，以「唱好唱滿」回應歌迷長達12年的守候。

▲曹格睽違12年展開巡演。（圖／滾石提供）

曹格坦言因為太久未在大型舞台與觀眾見面，一開場便緊張到忘記開場詞，「十年沒有這樣的大型演出，看到大家真的很緊張」，隨著〈世界唯一的你〉展開，「曹式高音」接連登場，每個高潮都引發全場歡呼。

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從〈Superwoman〉、〈背叛〉、〈寂寞先生〉到〈寂寞寂寞不好〉，一首首作品像20年情緒的累積與釋放，其中〈背叛〉掀起全場大合唱，情緒瞬間堆疊。演唱至〈寂寞寂寞不好〉時，曹格終於忍不住潰堤落淚，數度掩面哽咽才完成演出，還轉身拿下眼鏡拭淚，讓現場歌迷也跟著飆淚。

▲曹格一度唱到落淚。（圖／滾石提供）

「打開耳朵聽我說」巡迴以上海為起點，後續將陸續前往廣州、長沙、重慶、北京、澳門及香港等城市接力開唱。曹格也多次透露對台灣歌迷的想念，距離上一張專輯《曹小格 Super Junior》已相隔7年，「一直把台灣歌迷放在心上，很希望有機會跟大家見面。」​​​​​​​​​​​​​​​​