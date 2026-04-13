富邦女孩「挨酸又矮又胖」　直球回擊：以為我不想要有大長腿嗎？

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹今（13）日在Threads發文吐露心聲，針對長期以來對她身材指指點點的酸民做出回應。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲吳丹丹。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）

丹丹坦承，其實她非常清楚外界對她的評價，甚至自嘲地說：「我也是知道我很壯，我又矮又胖。」面對網路上的評論，她透露自己並非真的毫無知覺，甚至曾因為這些言論對自己說過無數次重話，甚至在夜深人靜時陷入深深的自我懷疑，為此她直言：「那一次不是爆哭不是懷疑自己，但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？不知道。」

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▲吳丹丹被嫌腿粗。（圖／翻攝自Threads／yea_wu）

儘管身材遭受攻擊，丹丹感性表示，雖然大家對美的標準不同，自己也曾幻想過擁有完美的大長腿，但現實的身材並不影響她對舞台的熱愛。丹丹堅定地向各界喊話：「只要公司願意給我機會，我就會努力的出現在你們面前。」她坦言這類言論對她而言已經見怪不怪，在經歷無數次的心理建設後，她選擇將重心放在支持她的人身上。