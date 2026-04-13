八點檔女星翻出「最瘦形象照」　低頭看孕肚崩潰：瘦得回去嗎？

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星李又汝今年1月公開分享，與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，事後更辦性別派對揭曉腹中寶寶是男生。平時會透過社群記錄生活的她，今（13）日在IG曬出一張舊照，苦笑表示：「不禁懷疑⋯我產後真的瘦得回去嗎？」

▲李又汝會分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）



李又汝在文中透露，今天她在整理手機相簿時，無意間翻出自己出道以來的宣傳形象照。照片中的她身材纖細修長，呈現出她演藝生涯中「最瘦的模樣」，對比現狀讓她感觸良多。隨後，她忍不住低頭看了看，如今因懷孕而變得圓潤的自己，巨大的視覺反差，讓她瞬間陷入自我懷疑：「不禁懷疑⋯我產後真的瘦得回去嗎？」

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▲李又汝懷孕邁入21週。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

面對身材的劇烈變化，李又汝在文末以俏皮的口吻表示：「不說了，先來吃點東西壓壓驚。一天的難處一天當就夠了。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好美」、「可以的 一起運動」、「一定可以維持好身材」、「一定可以瘦回去的。」