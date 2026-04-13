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黃可欣「抓到那一條」瀕崩潰　曝融融私下貼心暖舉

記者葉文正／台北報導

八大電視自製實境外景節目《自由的旅行者》全新第三季將於4月25日全台首播，今日公布第三季泰國主視覺，主持人融融與搭檔黃可欣在旅程中乘坐各項特色交通工具深入泰國，不僅近距離與大象互動、大啖在地美食。

▲融融與黃可欣遊泰國。（圖／八大提供）

▲融融(左)與黃可欣遊泰國。（圖／八大提供）

其中更幸運的是，兩人參與泰國著名的臥佛披袈裟儀式，壯觀畫面首次曝光，讓觀眾透過鏡頭感受「微笑國度」的魅力。融融談到與首次合作的黃可欣，出發前對她的感覺：「很有禮貌，我們也保持著一個距離。」但隨著一起工作相處後，尤其外景中要展現不少體力活，黃可欣純真的模樣自然流露，讓融融大讚：「變成在地老行家的感覺後，我也很享受其中，讓她帶著我去認識泰國。」

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▲融融與黃可欣遊泰國。（圖／八大提供）

▲黃可欣發誓再也不要抓鱔魚。（圖／八大提供）

八大電視自製實境外景節目《自由的旅行者》，每週六晚間八點於八大綜合台首播。融融、黃可欣前進泰國，談到與對方一起工作的心情，融融形容黃可欣：「在出發前知道可欣是生活在曼谷的city girl，想不到在旅程中，她就算有點怕也會硬著頭皮上，而且呈現的非常自然，反觀自己因為害怕蟑螂可能就會跑掉，或驚慌失措，她卻可以把自己的害怕隱藏在背後，這點讓我非常敬佩。」黃可欣則讚許融融的貼心，「除了在我前幾天拍攝不清楚節目型式時會幫助我，小細節到每次到馬路上拍攝時，他都會叫我走在裡面，真的很 man！」

回想這趟外景印象深刻的行程，黃可欣坦言抓鱔魚讓她感到崩潰，絕對不想再嘗試第二次！她說：「我真的很不喜歡牠身體滑滑、又有點像蛇的觸感，一開始完全不敢從洞裡把牠抓出來，雖然後來發現，只要真的抓住牠，好像也沒有想像中那麼可怕，但是，也真的一點也不可愛！」相反的，融融則是難忘與動物近距離互動，「這是我想都沒想過的體驗，如跟大象洗澡、幫牠搓背，我還真的都沒嘗試過，但最讓我驚喜的是節目團隊還安排跟老鷹互動，直到拍完都難以置信，真的是大開眼界！」

曼谷於2026年被評選為亞洲最佳城市第一名，融融表示這次的拍攝也是他最期待的一季。有別於前兩季的土耳其及與韓國，這次外景選在春、秋季出發，安排在最熱的季節前往泰國，光從裝備上就落差很大，融融說：「而且導演也安排了許多比較可以挑戰自己的行程，相信觀眾也會在第三季發現，原來《自由的旅行者》題材可以這麼廣。」

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