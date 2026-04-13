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為了她1句話...Ella秒答應！　罕見合體「2超大咖天后」彩排照曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

「歌壇東方不敗」張清芳將於26日於台北小巨蛋開唱，為埔里基督教醫院募款，邀請眾多星友共襄盛舉，昨（12日）與林心如、Ella合體練團，張清芳透露，嘉賓邀約過程其實一波三折，「我寫給她（Ella）的時候，當時已經被很多人拒絕了，因為這個時候很多人都在巡演。」沒想到Ella剛好能參與，讓張清芳直說：「Ella可以，我就安心了一半。」

▲▼張清芳、林心如、Ella彩排。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳、林心如、Ella彩排。（圖／上引娛樂提供）

接著張清芳馬上聯絡林心如，「她（心如）馬上說她可以」，林心如也笑回：「謝謝你又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感，不怕喔！還找我。」她也提到當年2015年那次其實只是「說說話」，張清芳則笑回：「因為我想要把妳騙來，就來說說話嘛！」

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彩排過程中，Ella突然喊：「來人吧！把林心如的耳機拿上來！」驚呼：「太不得了，我不知道Rose媽媽居然有自己的耳返耶！」張清芳也驚訝問林心如：「妳何時要用啊？」林心如笑說：「我也出過唱片啦！」Ella笑稱她居然沒把耳機弄丟，張清芳則誇她惜物，林心如表示最後其實也沒什麼用，就把它封起來，線圈微微泛黃，張清芳笑說：「我還以為妳故意的。」也直言希望大家珍惜這樣的組合。

▲▼張清芳、林心如、Ella彩排。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳親自邀請林心如、Ella來演唱會當嘉賓。（圖／上引娛樂提供）

不只唱歌，張清芳更興奮透露Ella還將帶領大家跳〈來個蹦蹦〉，Ella現場示範動作，強調要搖動下擺，讓張清芳直呼：「我怎麼不知道！」Ella笑張清芳已經「上了賊船」，接著示範像搭公車抓拉環左右擺動，還傳授口訣，讓張清芳直呼：「我一定不要忘記！」Ella則笑喊：「練起來，一定不會失智！」演唱會目前仍有零星票數，詳洽KKTIX。

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張清芳Ella林心如

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