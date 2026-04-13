李運慶收工曬「洪詩帶娃畫面」　心疼告白：沒有比做媽媽更辛苦

記者王靖淳／綜合報導

藝人李運慶和洪詩在2023年結婚，婚後育有兩個女兒，平時會透過社群記錄生活的他，今（13）日在IG發文曬出一張老婆和女兒睡著的照片，感性表示：「這是我有時半夜收工回家，終於卸了妝梳洗後躺上床，看見的最美的畫面。」

▲李運慶、洪詩2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／mejack）

李運慶透露，自己有時忙到半夜才收工，即便拖著疲憊的身軀回到家，在終於卸完妝、梳洗後躺上床的那一刻，映入眼簾的景象總能療癒他。李運慶形容那是「最美的畫面」，並深情向妻女告白：「我愛妳們，我知道妳們知道我愛妳們。」

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李運慶坦言，自己渴望能長時間陪在妻女身邊，希望能分擔老婆的重擔，「讓妳不要那麼辛苦，讓妳感到更多爸爸的愛。」然而，李運慶也對於「有戲拍」這件事，抱持著謙卑與感恩的心。

李運慶提到，一位同樣身為人父的演員，曾為了參與孩子的成長，在孩子出生後放下戲劇工作，全心全意當全職爸爸。沒想到幾年過去，商業合作模式發生改變，這位好友因為離開太久而無法迅速重返舞台，最後只能選擇轉行去上班。為此，他感性表示：「但這些，都沒有比做媽媽更辛苦，拍戲就算拍到再晚，至少我在外面呼吸新鮮空氣，在家顧兩個這麼小的孩子，哪都不能去，謝謝妳，妳辛苦了，我愛妳，我愛妳們。」