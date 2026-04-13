曾上過《大熱門》還代言郵局APP　虛擬女團發片成績曝：我們不是AI

記者蔡琛儀／台北報導

環球音樂與台灣VTuber品牌「春魚創意」旗下虛擬女團「極深空計畫」推出首張同名原創專輯，不僅專輯預購銷量直逼過往主流女團出道首張專輯數量，特裝版迅速完售，首支團體曲〈Stardust in the Air〉YouTube觀看突破14萬，今（13日）舉辦慶功記者會，讓團員開心直呼：「我們不是AI，是真實存在世界某個角落的星星。」

▲「極深空計畫」首張同名專輯成績開紅盤。（圖／春魚創意提供）

團體自2022年以來，頻道已累積5000萬次觀看數，四位團員厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌的個性特色很不一樣，但湊在一起意外很合拍，感情更是越吵越好，最難的部分是錄製合唱時，要喬出大家都可以的時間。做為VTuber，也常要面臨一些突發狀況，像是記者會開始前有團員的電腦出了問題，四人笑言：「只要有手機、行動電源，我們都是活著的。」

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四位成員過往分別參與不同演出或代言，厄倫蒂兒曾參加「桃園鐵玫瑰音樂節」；涅默則擔任中華郵政行動郵局APP 2週年活動代言人，不只穿上郵局的制服，更推出一系列周邊商品；埃穆亞則在2025年登上桃園跨年演唱會，她形容當下超緊張，雖說天候不佳，但看到粉絲們撐傘、穿雨衣，特地來為她加油，讓她非常感動。

▲「極深空計畫」由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌組成。（圖／春魚創意提供）

埃穆亞前陣子還跟創作歌手黃玠瑋合作，她興奮地說：「沒想到可以被自己喜歡的歌手賞識，還一起拍了虛實交錯的MV。」嚮往綜藝之路的熙歌，曾參加《綜藝大熱門》擔任嘉賓，她的網路節目《就熙要問你》，也邀請到黃玠瑋進行特別訪談，一同探討音樂，以及關於創作歌手的小故事。此外，她們所屬春魚創意將舉辦線下3DLive演唱會活動，將於6月於Zepp New Taipei登場，門票將於25日開賣。