陸女星吃藥引心悸！手腫如豬蹄　嘆「跟誰過都一樣」掀揣測

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸37歲女星王曉晨出道多年，曾因與胡歌合作《大好時光》傳出緋聞，甚至一度被傳是男方秘婚的對象。她13日透露，因誤服不適合的藥物而引發心悸，並配文「日子怎麼會和誰過都一樣」，引發網友對她健康狀況及感情狀態的關注。

▲王曉晨13日自爆吃藥引發心悸。（圖／翻攝自微博／王曉晨）

王曉晨13日在社群曬照發文，透露自己因為吃到不適合體質的藥物，引發心悸去就醫，沒想到手的血管竟被針頭穿破。在王曉晨附上的照片中，可以明顯看到她的手背腫了一大塊，王曉晨也為此自嘲「腫成了豬蹄」。

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▲王曉晨因血管被刺穿，導致手部腫脹。（圖／翻攝自微博／王曉晨）

此外，王曉晨在文中還寫道：「人心呢？日子怎麼會和誰過都一樣，懂的都懂…」雖然沒有詳述所指為何，但引來部分網友猜測是否在指與男星俞灝明的感情出了問題。

王曉晨在2021年和俞灝明合作電視劇《懲戒者》結緣，隔年被拍到一起參加家庭聚會，進而傳出緋聞。而男方在去年5月突然曬出與手戴鑽戒的神秘女子牽手的照片，被網友猜是和王曉晨已經結婚，但雙方對此始終沒有做出回應；王曉晨更在同年9月否認已婚。

▲俞灝明在去年曾發出告白文。（圖／翻攝自微博／俞灝明）