《原子少年》VERA巴比宣佈退團！　團體維持5人繼續活動

記者蔡宜芳／綜合報導

男團VERA在2022年正式出道，由《原子少年》季軍金星的其中六位成員組成。沒想到，他們的經紀公司踢帕娛樂今（13）日宣布，成員巴比（林子祐）將正式退出 VERA，團體則維持五人編制繼續活動。

▲VERA成員巴比宣佈退團。（圖／翻攝自Instagram／vera__official__）

經紀公司公告指出，這次變動是經過巴比與VERA成員、公司三方充分的溝通與討論後所達成的共識。巴比決定退出團體後，將專注於以個人藝人身份展開新的音樂旅程，「VERA會帶著一貫的精神與能量繼續前行，希望邱比特們也能繼續給予VERA與巴比溫暖的支持與守護，謝謝大家。」

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▲VERA由《原子少年》季軍金星中的成員組成。（圖／翻攝自Instagram／vera__official__）

VERA由Nelson、藍弟、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比組成，自2022年底出道以來，以強大舞台實力擄獲人心。對於巴比的退團消息，粉絲雖不捨，但也紛紛留言獻上祝福說「好突然，但祝巴比未來一切順利」、「希望VERA和巴比都能越來越好」、「不管對VERA還是巴比都祝福」。

▲VERA經紀公司聲明。（圖／翻攝自Instagram／vera__official__）