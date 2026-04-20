《穿著Prada的惡魔2》時隔20年！原班人馬回歸　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

記者蕭采薇／綜合報導

各位時尚寶貝們，還記得當年安迪（Andy）在紐約街頭變換各種造型、氣場拉滿的經典瞬間嗎？當時尚神曲《Vogue》旋律一出，不僅讓我們認識了「影史上最可怕老闆」米蘭達（Miranda），更讓無數人對時尚圈充滿憧憬。

▲《穿著Prada的惡魔2》原班人馬回歸，（左起）梅莉史翠普、安海瑟薇再次合作。（圖／迪士尼提供）

這部被全球影迷封為「時尚聖經」的神作，敲碗了整整 20 年，續集《穿著Prada的惡魔2》終於要在大銀幕回歸啦！不少老粉激動直呼：「真的等太久了，我們都從高三等到變三高了！」現在，隨著大銀幕，一起重溫那最夢幻且華麗的「職場惡夢」。

▲梅莉史翠普飾演的米蘭達，堪稱「影史上最可怕慣老闆」。（圖／迪士尼提供）

經典之所以為經典！沒跟上這波朝聖會後悔

如果你是沒看過第一集的年輕一代，千萬別以為這只是一部時尚片。這部戲之所以能成為跨越世代的神作，是因為它精準拍出了職場菜鳥的掙扎與成長。



安迪（安海瑟薇飾）從一個對穿搭一竅不通、甚至有點鄙視時尚的菜鳥，一路上被米蘭達摧殘、磨練，最後學會職場規則，那種「自我與現實」的拉扯感，不覺得就是你我的縮影嗎！？

▲《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇從20年前的菜鳥完美蛻變。（圖／迪士尼提供）

還有那位超厭世的資深助理前輩愛蜜莉（艾蜜莉布朗飾），整天翻白眼吐槽小安的眉毛，那句經典毒舌至今仍是網路迷因。

當然，最核心的靈魂人物莫過於傳奇總編米蘭達（梅莉史翠普飾），她冷眼一掃就能讓整條走廊安靜，簡單一句「That’s all」直接讓你閉嘴。就算 20 年後再看，片中的華麗穿搭、權力過招與職場哲學依舊頂尖時尚，沒跟上這波回歸話題，真的會後悔！

▲《穿著Prada的惡魔2》（左起）安海瑟薇、梅莉史翠普、史丹利圖奇，三巨頭再次聚首。（圖／迪士尼提供）

助理逆襲大洗牌！米蘭達這次也得正眼看待？

最讓粉絲興奮的是，這次不只是原班人馬卡司全體回歸，續集的權力關係更迎來大洗牌！故事描述在傳統紙媒式微、網紅當道的時代，米蘭達面臨職業生涯最大挑戰。沒想到，當年那個被她使得團團轉的小助理愛蜜莉，如今竟已成為大型奢侈品集團的高階主管，掌握著米蘭達急需的廣告資金。看助理大逆襲，讓女魔頭也不得不低頭求援，這反差光想就超精彩！

▲當年那個被使得團團轉的小助理愛蜜莉，如今竟已成為大型奢侈品集團的高階主管。（圖／迪士尼提供）



而離開《Runway》雜誌15年後、已成為自信資深記者的安迪，這次也回鍋擔任特稿編輯，甚至得協助米蘭達進行數位轉型。三位好萊塢影后時隔20年再次交鋒，加上時尚推手奈吉（史丹利圖奇飾）的助攻，那種亦敵亦友、氣場全開的互嘴與較勁，絕對值回票價！

▲《穿著Prada的惡魔2》（左起）梅莉史翠普、史丹利圖奇再次展現亦敵亦友、氣場全開的關係。（圖／迪士尼提供）

女魔頭回來了…熟悉的壓迫感也回來了！4/29進戲院朝聖經典

除了頂級卡司回歸，續集將展現更多數位時代的時尚過招與華麗排場。這不只是一部電影，更是一場最高規格的時裝秀！《穿著Prada的惡魔2》將於 4月29日起正式在大銀幕獻映。別再窩在家用電視複習了，快約上你的「愛蜜莉」好姐妹，一起進電影院朝聖這部跨越 20 年的時尚經典，見證這場權力大戲！

▲《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇再次求助史丹利圖奇。（圖／迪士尼提供）



▲《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇、梅莉史翠普氣場全開。（圖／迪士尼提供）