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梁朝偉來了！劉嘉玲愛相隨護駕　驚見「台下一票大明星」影帝笑喊：挺有壓力

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉13日來台，現身「金馬電影大師課」擔任重量級講師。這場大師課特別交由曾擔任金馬主持人的劉冠廷與談，而梁朝偉身為著名的「社恐I人」，在大師課上也幽默表示：「大家好，我很久沒有來台北。台下都是業界人士，挺有壓力的。」

▲▼ 梁朝偉「金馬電影大師課」,導演｜伊爾蒂蔻恩伊達 Ildikó ENYEDI,劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲梁朝偉久違現身台北工作，為「金馬電影大師課」擔任重量級講師。（圖／攝影中心攝）

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梁朝偉認「社恐I人」見台下陣容笑喊：挺有壓力

據悉，報名僅限影視相關人員，仍有超過千人爭搶，最後刷到只剩300人雀屏中選。現場更是星光熠熠，包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等知名演員，都到場乖乖坐在台下當學生。

▲▼ 梁朝偉「金馬電影大師課」,導演｜伊爾蒂蔻恩伊達 Ildikó ENYEDI,劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷（右）擔任與談人，一見到梁朝偉馬上鞠躬。（圖／攝影中心攝）

劉嘉玲化身經紀人護駕！影帝滿檔敬業操到深夜

梁朝偉傍晚抵達會場，就被幸運粉絲捕捉到身影。梁朝偉當日並未受訪，但有親切現身和媒體打招呼與拍照。而身為「經紀人」的愛妻劉嘉玲，雖然沒有一起出現在鏡頭前，卻始終在旁幫忙打點一切。梁朝偉此趟來台第一日就工作滿檔，直到晚上11點都還要進行映後座談，相當敬業。

▲▼ 梁朝偉「金馬電影大師課」,導演｜伊爾蒂蔻恩伊達 Ildikó ENYEDI,劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲劉嘉玲在旁幫忙打點一切。（圖／攝影中心攝）

梁朝偉此趟來台，除了將在金馬奇幻影展親自剖析並分享他從影40多年來珍貴的表演心路歷程外，也會與曾奪下柏林金熊獎的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）驚喜合體，為新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）站台，親自與台灣影迷面對面交流互動。

▲▼ 梁朝偉「金馬電影大師課」,導演｜伊爾蒂蔻恩伊達 Ildikó ENYEDI,劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷（右）擔任與談人，獲得與梁朝偉（左）合影機會。（圖／攝影中心攝）

合體金熊獎名導！新片化身科學家譜奇妙際遇

新作《你是不會當樹嗎》劇情充滿深意。梁朝偉在片中擔綱故事主線，飾演神經科學家「王博士」。故事背景設定在疫情肆虐的2020年，他受邀前往德國大學擔任客座教授，卻意外碰上疫情大爆發，慘遭「封城」滯留當地。

▲▼ 梁朝偉「金馬電影大師課」,導演｜伊爾蒂蔻恩伊達 Ildikó ENYEDI,劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

▲梁朝偉（右）為新作《你是不會當樹嗎》和導演伊爾蒂蔻恩伊達合體宣傳。（圖／攝影中心攝）

在空蕩蕩的校園中，這位孤獨的科學家與一棵沉靜的強大樹木相遇，這「兩種沉默」的交會，不僅讓他的生活初次體會到猶如僧侶般的靜謐，更讓他有機會感受宛如樹木般的時間感知，迎來一場時間節奏劇烈轉變的奇妙際遇，電影將於4月17日在台上映。

 

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梁朝偉你是不會當樹嗎金馬奇幻影展劉嘉玲劉冠廷

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