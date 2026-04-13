中職最正MC認生日過得不順！　「車鑰匙消失」慘走萬步心聲曝

記者王靖淳／綜合報導

「中職最正MC」艾融平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（13）日適逢她的生日，她也在Threads感性發文，吐露真實心聲。

▲艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融透露自己的生日過得相當坎坷，無奈地向大家表示，今年的生日「過得不是很順利。」隨後她在文中揭曉這場生日噩夢的細節，原來她在戶外時，竟然粗心地把車鑰匙搞丟，為此艾融崩潰直呼：「在沙漠中走幾萬步。」

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▲艾融PO生日文。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）

此外，艾融也在文中附上一張擺拍近照，畫面中的她穿著一件挖空連身裙，腰部與背部的挖空設計，展現她的S曲線及纖細腰身，頭上還戴著一頂深棕色的牛仔帽，腳踩同色系的復古刺繡牛仔靴，真實身材在夕陽餘暉下顯得更加性感。艾融在文末幽默地詢問：「可以請大家幫我p掉照片裡很大的美女路人嗎？」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖。

▲艾融PO近照。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）

