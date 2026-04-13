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華視主播打哈欠全播出！　台長道歉揭主因：一種說不出的傷心

記者蔡宜芳／綜合報導

華視新聞日前發生作業疏失，意外在廣告時間流出了主播王韻筑大打哈欠畫面，引發網路熱議。華視新聞在當天便立刻發聲致歉，而華視新聞台台長蔡莞瑩12日也對此發聲，除了向帶病上陣的王韻筑道歉，也揭露此次意外的主因。

▲▼華視主播打哈欠全播出！台長道歉揭出包主因。（圖／翻攝自Facebook／記者 王韻筑）

▲王韻筑日前播報新聞時，意外被流出打哈欠的畫面。（圖／翻攝自Facebook／記者 王韻筑）

蔡莞瑩表示，看到許多詢問後，心裡除了遺憾，「更多的是一種說不出的傷心。」她首先向主播王韻筑致歉，透露對方其實是一位非常敬業的夥伴，當天甚至是帶病上陣，「卻在廣告待命空檔，因為後台的疏失…在稍微放鬆的時刻被攤在鏡頭前。」蔡莞瑩強調，這次的事故與新聞端團隊無關，是產製流程末端的播出環節出了狀況。

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蔡莞瑩指出，畫面誤播是因為工程部主控同仁在高壓下，因為忙不過來切錯了。當時主控同仁需一人同時盯著52台、12台及MOD等多個頻道，在多線作業的沉重負擔下，MOD廣告誤切成棚內畫面，「但我也想幫工程部的夥伴說句公道話，他們多次反應人力不足，但在預算與體制的限制下，一直未有進展。」加上華視機器比他台老舊、缺乏自動播出系統，每一秒都是同仁用高強度的精神在堅持。

▲▼華視主播打哈欠畫面全播出！　本人認「始料未及」電視台發聲致歉。（圖／翻攝自Threads）

▲王韻筑打哈欠的畫面引發討論。（圖／翻攝自Threads）

看著事件衝上Threads熱搜第一，掀起熱烈議論，蔡莞瑩表示，華視新聞自四年前的連續錯誤後，團隊為了重建信心，全面調整了工作流程和七大節點，主管甚至每天七點四十就到班檢查所有SOT，盡力做到滴水不漏，「我們做的努力，就是希望能讓觀眾看到我們的改變。」如今單一疏失掩蓋了團隊的所有汗水，讓她倍感無奈，「我們不會逃避錯誤與責任，但更希望大家能看見，在這些背後，還有一群人正拚了命在守護新聞與品質。」

【蔡莞瑩社群全文】

其實，今天看到這麼多詢問，心裡除了遺憾，更多的是一種說不出的傷心，所以想在這裡做個清楚說明。
今天華視在 MOD 播出時出了錯，讓主播在螢幕上打哈欠被全台直播。首先，要先對主播韻筑說聲抱歉，她是一位非常敬業的夥伴，今天即使帶病上陣仍堅持播報，卻在廣告待命空檔，因為後台的疏失…在稍微放鬆的時刻被攤在鏡頭前。
這次的事故，真的跟新聞端的團隊無關。在電視產製的流程裡，主播播報是由副控導播主導，畫面接著送到主控室播出，而主控室是屬於工程部，非新聞台的管轄區。
這次的放送事故，是因為工程部的主控同仁，一個人要同時盯著 52 台、12 台無線台、還有 MOD 的廣告切換，在高壓、多線作業下，真的忙不過來切錯了。
該進廣告時，52新聞台、12台播出完全正確，但MOD的廣告卻錯切了主播棚內畫面，導致主播打哈欠的畫面被播出。
為何很傷心？因為這件事一下子衝上 Threads 熱搜第一，媒體也鋪天蓋地報導。大家不知道的是，自從四年前那次連續錯誤後，為了重建大眾對國家電視台的信心，我們全面調整了工作流程和七大節點，甚至主管每天七點四十看完新聞，盡力把SOT 全都再檢查一次。
我們做的努力，就是希望能讓觀眾看到我們的改變。
但我也想幫工程部的夥伴說句公道話，他們多次反應人力不足，但在預算與體制的限制下，一直未有進展。華視的機器比其他台都老舊，沒有自動播出系統，每一分一秒都是靠同仁親力親為、用高強度的精神在堅持。我們不會逃避錯誤與責任，但更希望大家能看見，在這些背後，還有一群人正拚了命在守護新聞與品質。

以下是華視的官方聲明全文：
今日MOD華視12台於12:55之廣告時間，因排播人員切換訊號作業疏失，誤將待命中之棚內主播畫面誤播輸出，發現後已積極修正處理。造成觀眾困擾深感抱歉，本公司謹此致上誠摯歉意。
本次MOD華視12台播送失誤將委由公評人進行調查，並依照調查結果依規定進行必要懲處，改善產製流程。

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華視王韻筑蔡莞瑩

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