獨／西門町突現「神曲暗號」網熱議　《See You Again》CP查理重返開唱

記者蕭采薇／台北報導

台北西門町街頭今（13）日突然出現一串神祕英文字母「You just want attention」，火速在社群平台上引發網友熱烈討論與揣測。這句耳熟能詳的歌詞，正是出自「串流天王」CP查理（Charlie Puth）的點閱破億神曲《Attention》。據悉，正是為了預告CP查理繼高雄巨蛋後，將再次重返開唱的超大驚喜！

▲CP查理上回來台，是在高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



曾吸1.3萬人塞爆高雄巨蛋！天王魅力無法擋



以一首《See You Again》紅遍全球、奠定不敗地位的CP查理，過去就曾在2016年、2018年兩度來台舉辦演唱會，每次都展現出超高人氣，門票瞬間秒殺。而在2024年12月5日，他更是首度南下進攻高雄巨蛋，舉辦《Charlie Puth Presents “Something New”》巡迴演唱會，當時狂吸超過1萬3000名死忠粉絲到場朝聖，足見他在台灣的驚人票房號召力。

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▲西門町街頭神祕英文字母「You just want attention」，暗示「CP查理」將重回台北開唱。（圖／讀者提供）

睽違4年重返台北！粉絲狂敲碗售票資訊

距離上一次在台北開唱已經相隔長達4年，這回主辦單位別出心裁，直接將神曲《Attention》的經典歌詞「You just want attention」投放在年輕人聚集的西門町街頭，不僅成功製造懸念，也讓眼尖的鐵粉一秒認出偶像的專屬暗號。

目前雖然演唱會的確切日期與售票資訊尚未正式公開，但隨著街頭預告的曝光，已經讓全台粉絲激動不已，紛紛摩拳擦掌準備搶票，勢必將再次掀起一股「CP查理旋風」。後續最新消息與售票詳情，請持續鎖定《ETtoday星光雲》帶來的最新報導。