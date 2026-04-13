才認愛袁惟仁正妹女兒1個月　男歌手告解道別舊愛：努力改進

記者蔡琛儀／台北報導

與已故音樂人袁惟仁女兒穩定交往中的創作歌手HowZ，推出新專輯《The Bloomin Prince／花花公子》，十首歌對應十種花語，最新主打〈當作妳死了〉以彼岸花為意象，將「死亡」延伸為放下過往情感的過程。HowZ坦言自己一直沒能好好處理過去的感情，「以致於我的過往充滿許多遺憾，但時間無法重來，好好道別過去，在下一次遇到時努力改進，是我能做的最好決定。」

▲▼HowZ推出新歌〈當作妳死了〉。（圖／皓室創意Light House提供）

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歌名〈當作妳死了〉乍看冷酷，卻是HowZ近年最真實的體悟，「真正健康的道別，就是不留舊情地放下，對彼此才是真正的尊重。」他說無論愛情或友情，都選擇當作對方已「死去」來面對，不給復活的可能，「對方依舊存在我的回憶裡，但也僅止於回憶，不會再有死灰復燃的機會，這樣我才能繼續往前走。」

MV故事中男主角頹廢獨躺空蕩的家，一個人時世界是黑白的，女主角出現才轉為彩色，後來她帶著彼岸花輕輕一吹便消散，那些甜蜜回憶看似輕盈，卻重重落在男主角心中。社群上HowZ也邀請閻奕格、李芷婷等好友為〈大說謊家〉即興加入不同歌詞，與閻奕格合作時笑說：「第一次跟唱將合作，所以我就不唱歌了」，全程改以饒舌呈現，讓粉絲大呼驚喜。