許志豪太狂了！遭土地公轎子衝撞「三檔節目開紅盤」再爆震撼喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手、主持人許志豪近年事業運超旺，手上同時有《綜藝一級棒》、《超級紅人榜》、《唱歌給你聽》等節目，收視皆開出紅盤，尤其與康康等人聯手主持的《綜藝一級棒》收視率連兩週奪冠，在25歲至49歲女性收視觀眾中更達到收視率破2的好成績，讓許志豪開心發文：「謝謝各位的支持收看。」

▲▼許志豪與白沙屯風頭厝福德祠土地公相當有緣。（圖／翻攝許志豪臉書）

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近期一年一度的白沙屯媽祖進香活動正熱烈進行，許志豪幾乎年年都參與送駕，不過他先來到風頭厝福德祠，陪著土地公遊庄，他直呼：「晚上八點一到，伯公仔的轎子準時出發，行進的速度真的好快，我都快跟不上了，而且伯公仔所到之處，都吸引了眾人目光，還有好多年輕朋友都慕名來追祂，就像粉絲追星那樣～超帥。」

談到與風頭厝福德祠的淵源，許志豪透露，去年他參加白沙屯媽祖行程，在路上看到一頂停在路邊的轎子，吸引許志豪的注意，「我就很好奇跟助理講，那頂轎子好漂亮，不知道是誰。」沒想到才剛講完，轎子突然朝著他衝過來，事後才知就是風頭厝福德祠土地公的轎子。

▲許志豪陪風頭厝福德祠土地公遊庄。（圖／翻攝許志豪臉書）

廟方說當時根本不知轎子衝過去的方向是許志豪，讓他覺得自己似乎跟風頭厝福德祠土地公很有緣份，「當時我向祂祈求庇佑我的家人平安，也讓我的演藝工作穩定成長。」而許志豪去年不僅多了一檔節目主持，手上三檔節目收視頻頻開紅盤，今年還將舉辦出道以來首個個人演唱會，多重喜訊讓他今年決定抱持感恩的心，先陪著風頭厝福德祠土地公遊庄，也許願盼土地公保佑，「請祂繼續看顧善良的人們，也為我今年的演唱會加持。」