獨／張齡予節目無預警遭砍　三立高層地震內幕曝

記者葉文正／台北報導

三立《健康零距離》無預警在日前收攤，主持人張齡予即將在六月臨盆，卻痛失賺奶粉錢的機會，市場有此一說是因為主持搭檔朱宇謀出事，但知情人士表示：「應該與朱宇謀無關，比較更高的可能是節目不好做，不賺錢就收攤了。」

▲張齡予主持的節目《健康零距離》無預警收攤。（圖／翻攝YouTube）

根據消息指出，「其實不僅是三立，現在節目賠錢或不賺錢就收，可能也是面臨集團整併，其實好幾個大官都被調來調去，有的調動更可能跟政治因素有關。」

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▲張齡予跟朱宇謀。（圖／三立提供）

三立董事長張榮華去年入主大同集團，但大同公司去年底因旗下華映與中國華映科技的業績補償款糾紛，遭中國最高人民法院終審判決需連帶賠償人民幣 30.29 億元（約新台幣 131 億至 134 億元）。大同表示將提再審，並主張此判決在台灣無執行力，不影響正常營運。不過三立許貴雅的節目跟新聞部白舒樺因為是民進黨媳婦，被傳集團想要淡化民進黨色彩因而有所調動。

而張齡予節目被砍原因可能相對單純，被認為與朱宇謀也無關，「因為節目《健康零距離》都是長年同時段第一，不太會因為是收視率收掉的，而且朱宇謀不是唯一搭檔張齡予，還有另外一個搭檔是郭大維中醫師，朱宇謀只有一半集數而已，朱最後一次錄影，他事情都還沒有爆出來，所以應該是與朱宇謀緋聞事件無關。」更有可能是因為無利可圖，說砍就砍了。

知情人士續表示：「其實三立今年各個部門都有被下達指令說，不管你怎麼樣縮減開支，每個部門有一個一定的比例的縮減，所以每一個部門都很辛苦，因為要去想怎樣去做人員配置上的調整來縮減開支，簡單來說媒體生態非一日之寒，任何人的節目被砍都有可能，新節目沒有獲得贊助或冠名，也幾乎無法錄影。」