57歲邱淑貞罕見露臉！素顏丸子頭跑趴　無濾鏡狀態仍佳

▲邱淑貞（右）和汪曼玲（左）在素宴上合照。（圖／翻攝汪曼玲微博）

圖文／鏡週刊

港星曾志偉在73歲生日前夕舉辦「寺同道合慈善素宴2026」，席開60桌，為公益募款，現場星光熠熠。其中，57歲的「性感女神」邱淑貞也難得露面，她親自上台參與拍賣，引起關注。

息影多年為何現身？ 親上台拍賣募善款？

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資深媒體人汪曼玲在社群網站分享素宴的照片，可見邱淑貞穿一身黑色西裝外套，搭配黑色長裙，幾乎素顏，把頭髮梳成丸子頭。造型幹練又優雅，風韻猶存。

▲邱淑貞（右）和汪曼玲（左）在素宴上合照。（圖／翻攝汪曼玲微博）

此外，邱淑貞還登台，協助拍賣聖物，親自為活動號召善款，展現對慈善的投入。

曾志偉慶73歲生日？ 素宴上還有哪些大咖？

根據港媒報導，曾志偉14日將迎來73歲生日，延續多年傳統，今年同樣在生日前舉辦素宴，席開逾60桌，最終募得超過港幣300萬元（約新台幣1,220萬元）善款。除邱淑貞外，還有葉子楣、袁詠儀、張智霖等港星到場，相當熱鬧。

▲曾志偉（右）辦素宴，邱淑貞（左）上台幫忙拍賣聖物。（圖／翻攝汪曼玲微博）

現場也安排慶生活動，曾志偉的兒女曾寶儀、曾國祥上台，與邱淑貞等人一起在蛋糕前替老爸唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

▲曾寶儀（左）和弟弟曾國祥（右）替老爸慶生。（圖／翻攝汪曼玲微博）

事實上，邱淑貞是1990年代香港影壇的性感女神，曾主演《賭神》《赤裸羔羊》等多部經典電影。1999年與香港I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後淡出演藝圈，育有3個女兒沈月、沈日及沈晨。

▲曾國城（左）和葉子楣（右）。（圖／翻攝汪曼玲微博）

▲溫碧霞（左起）、汪曼玲、「烏鴉」張耀揚在壽宴上合照。（圖／翻攝汪曼玲微博）

▲張智霖（左起）、汪曼玲和袁詠儀合照。（圖／翻攝汪曼玲微博）

邱淑貞篤信密宗多年，息影後生活重心轉向家庭與信仰。女兒沈月、沈日接連進入演藝圈。其中，24歲的沈月遺傳到媽媽的高顏值，被譽為「最美星二代」。



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