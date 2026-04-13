織織爆「前任被約砲對象放鳥」哭了！　她5符號回應超傻眼

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年6月平安生下寶寶，並公開老公的長相。平時會在社群分享生活的她，最近留言爆料前任「愛哭」的親身經歷，內容曝光後，立刻掀起其他網友留言討論。

▲織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織在Threads回覆的留言可見到，她透露，自己曾看過前任被當時的前女友痛罵而難過落淚，並坦言在那一刻，自己並非覺得對方軟弱，而是感到好可憐，甚至還擁抱來引導對方，但是後來再次看到這位前任哭時，理由竟然是「因為被約砲對象放鳥」，為此她傻眼直呼：「？？？？？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲織織爆料前任被約砲對象放鳥而哭。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

此前，織織曾在Threads留言爆料，前任偷和她的朋友們視訊裸聊，事後甚至還將彼此的約定當作垃圾踐踏，讓她心寒表示：「我才發現自己早就已經討厭這個人很久了，喜歡的只是他年輕時曾經給我留下的美好餘韻。」如今再爆料前任因為被約砲對象放鳥而哭，再度引發熱議。

▲織織爆料前任視訊裸聊友人。（圖／翻攝自Threads／chichinote）