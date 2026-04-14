遭夏靖庭飆罵！《照片》方宥心未婚生子委屈落淚　李沐曝童年私密事：吵到哭

記者蕭采薇／台北報導

由韓星振永、李沐、宋柏緯共譜的台韓浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，去年上映後不僅口碑發酵，更在影迷間掀起熱烈討論。劇組13日驚喜宣布將推出「導演版」，一口氣新增了長達17分鐘的未曝光片段，大幅升級劇情中的親情厚度。女主角李沐也預計將於25日現身公館，親自與影迷面對面交流。

▲《那張片裡的我們》推出導演版。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

狂增17分鐘隱藏片段！雙導演：交回最初的劇本

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《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊操刀，金牌監製湯昇榮與新世代導演鄭乃方聯手執導。談到這次推出導演版的原因，鄭乃方表示，當初上映版為了讓節奏更緊湊，壓縮了部分人物情感的鋪陳與關係，因此決定推出導演版，將故事更完整地交回給觀眾。

▲CLASSROOM公館展出電影《那張片裡的我們》拍攝道具，開放觀眾免費參觀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）



湯昇榮進一步透露：「我們回到最初的劇本，除了前5分鐘敘事有調整，新增片段更強化了家庭故事線。」包含賢英（李沐飾）一家人的互動、金教練（振永飾）的背景，以及兩位父親對子女的情感牽掛，都會有更細膩、催淚的著墨。雙導演也自信喊話：「如果你看過上映版，導演版會帶來不少新的細節；如果是第一次看，會更完整地走進這個世界！」

方宥心未婚生子爆衝突！委屈狂飆淚 李沐成夾心餅乾

在新增的隱藏片段中，飾演姊姊「鳳英」的方宥心迎來不少精彩亮點。其中一場她帶著兒子回家幫爸爸慶生的戲碼，卻因父親不滿她未婚生子，當場引爆激烈父女衝突。她氣到當場飆淚怒吼：「是我不要這個家，還是這個家不要我？」方宥心回憶起和夏靖庭的這場對手戲，感性表示：「那天看著爸爸板著臉走戲，突然有些走心，自然就進入狀態，我其實忘記我有哭，只記得當時情緒有憤怒、委屈，也有愛。」

▲方宥心在《那張照片裡的我們》扮演勇敢追求愛情與自由的「鳳英」，導演版中將有更多篇幅。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

而身處這場「家庭一級戰區」的妹妹李沐，不僅要負責居中緩頰，還得幫忙安撫小朋友。李沐坦言自己非常喜歡這場戲，「短短幾分鐘呈現我們家10幾年來的狀態，讓觀眾很直接認識賢英一家人。」這場戲也讓她回憶起小時候與家人吵到哭的經驗，笑說：「小時候很容易因為小事就和妹妹鬧脾氣，但1、2個小時就和好了。」一旁的方宥心則打趣反擊，笑稱自己平時和家人吵架，都是「吵到和好才罷休」。

▲方宥心在《那張照片裡的我們》和父親有著難解親情題。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐25日現身會影迷！獨家放映與展覽一次看



《那張照片裡的我們》故事背景設定在1977年的桃園中壢，講述照相館攝影師與韓國跆拳道教練的浪漫相遇，卻因一場選舉掀起風浪，在生命中留下遺憾與成長。

▲《那張照片裡的我們》推出導演版，加深了夏靖庭（左）與朱德剛（右）兩位父親片中對子女的擔憂和情感。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

本次獨家導演版將於 CLASSROOM 公館影廳限定放映，現場更加碼展出電影道具、服裝和陳設供民眾免費參觀。李沐也預計將於25日出席導演版特別場的午後沙龍，她興奮表示：「兩位導演非常盡心盡力，希望觀眾感受到他們對於電影的愛與熱情！」票券將於4月15日中午12點於全家售票系統正式開賣。