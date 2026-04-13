謝佳見驚爆堂姊「掉進茅坑沾滿蛆」！　看《人生海海》超有感：聞到臭味了

記者蕭采薇／台北報導

入圍金馬獎5項大獎的黑色喜劇電影《人生海海》全台好評熱映中！12日劇組於光點華山電影館舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展、謝佳見、涂善存同台，由監製張煒珍擔任主持，展開一場關於跨國演出實戰與文化碰撞的精彩對談。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

魏雋展大馬腔太逼真！謝佳見驚嘆：抓住了靈魂

[廣告]請繼續往下閱讀...

大馬男神謝佳見坦言，觀影時一直以為魏雋展是馬來西亞演員，直到劇情後半段兄弟激昂吵架時，才隱約察覺出一絲台灣口音。他大方驚嘆：「他連講英文單字那種特有的『下沉語調』，都精準抓住了馬來西亞華人的靈魂，口音練得太強了！」

由於謝佳見來台發展多年，常被誤認為台灣人，監製張煒珍笑稱他簡直就是片中魏雋展角色「阿耀」的真實對照版。謝佳見也感性附和：「馬來西亞人在台灣會盡量融入，回到家鄉又會切換回聯邦腔。

▲魏雋展認為角色阿耀加入「搶屍大作戰」，是出於對弟弟的保護欲。（圖／甲上提供）

上次回大馬拍戲，我也提早兩週回去找回那種『夠力』的道地感。」涂善存則分享自己在大馬拍愛情電影時，導演反而要求他「不要被環境同化」，更大讚當地人都是語言天才，相處久了總會不自覺被影響腔調，有時還得靠導演提醒糾正回來。

開拍前10分鐘大改！親吐「金馬最大遺珠」心聲

被金馬執委會執行長聞天祥點名為「男主角最大遺珠」的魏雋展，分享了與廖克發導演合作三次的奇妙緣分。他透露，開拍前曾與副導苦練各式「口音陷阱」，準備在銀幕上展現細微破綻，沒想到開拍大特寫前10分鐘，導演竟下令「全部不要」，要求他用最自然的狀態演出。

▲魏雋展飾演離鄉多年的馬來西亞人。（圖／甲上提供）

魏雋展回憶當時從崩潰到冷靜的過程：「我觀察導演平常說話，其實沒什麼破綻，我突然懂了，阿耀在台灣生活多年，那種『很少很少的極簡腔調』才是最真實的狀態。」對於被封為金馬遺珠，擁有20年劇場經驗的他坦言當時很震撼：「我第一次主演電影，公佈名單時我甚至還沒看過整部片，連自己在銀幕上長什麼樣子都不知道，那種未知感是非常深刻的，因此覺得既shock又有點困惑。」

謝佳見驚爆童年「茅坑慘案」：隔著銀幕都聞到臭味

聊到《人生海海》片中的「茅坑」場景，謝佳見展現了極大的共鳴。他自曝童年在東馬鄉下長大，雖然家裡有榴槤園，但因為缺乏自來水，必須在河邊挖湖洗澡。他更自爆小時候英雄救美的「茅坑慘案」。

▲謝佳見對《人生海海》片中「茅坑」場景極具共鳴。（圖／甲上提供）

謝佳見敘述：「我堂姊曾經掉進茅坑裡，身上還沾滿了蒼蠅的小孩，那個味道是你沒辦法想像的臭，滿是蛆蟲與臭味的視覺與嗅覺震撼，跟片中一模一樣！所以我一看到電影裡的茅坑直接聞到味道，真的很寫實！」把全場逗得哈哈大笑

涂善存曝赴日拍片衝擊 魏雋展揭「喪父創傷」惹鼻酸



涂善存則分享今年初赴日拍片所受到的文化衝擊：「日本劇組非常有儀式感，每位新演員加入，全組大頭們會帶領圍成一圈鼓掌歡迎，那種儀式感和對職位的尊重令人印象深刻。」談及全片最難忘的戲，他點名陳雪甄坐在床上回憶父親開車載她兜風卻「關燈」的一幕最讓人心痛，並直言魏雋展的角色最難演：「他卡在中間，兩邊都不是，這種缺乏方向感和安全感的表演最考驗功力。」

▲《人生海海》全台熱映中，為回饋觀眾，昨涂善存（左起）、魏雋展、監製張煒珍、謝佳見於光點華山電影館舉辦影人講堂。（圖／甲上提供）

對談尾聲，魏雋展也罕見揭露了自己的創傷連結。身為基隆小孩，父親在他年幼時便臥病多年，「回基隆對我來說是回到『父親的城市』，有種時空隔閡感，那種近鄉情怯、難以處理的情感，跟阿耀很像。」他感性分析，角色阿耀最後加入「搶屍大作戰」，並非放下對父親的恨，而是出於對弟弟的保護欲與下意識的權威反應，這種「不為父親、只為手足」的情感，令現場觀眾為之動容。

▲《人生海海》監製張煒珍（左起）與魏雋展、謝佳見、涂善存展開一場關於跨國演出實戰分享與文化碰撞的精彩對談。（圖／甲上提供）



本週六（4月18日）導演廖克發將與資深影評人聞天祥於誠品電影院進行深度交流影人講堂，售票資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。《人生海海》全台戲院好評熱映中，4月16日也將於馬來西亞正式上映。