ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《原子少年》VERA巴比退團
3生肖「上上籤」運勢超旺
獨／起底李沐MV身旁「寶石級新星」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

謝佳見驚爆堂姊「掉進茅坑沾滿蛆」！　看《人生海海》超有感：聞到臭味了

記者蕭采薇／台北報導

入圍金馬獎5項大獎的黑色喜劇電影《人生海海》全台好評熱映中！12日劇組於光點華山電影館舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展、謝佳見、涂善存同台，由監製張煒珍擔任主持，展開一場關於跨國演出實戰與文化碰撞的精彩對談。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

魏雋展大馬腔太逼真！謝佳見驚嘆：抓住了靈魂

[廣告]請繼續往下閱讀...

大馬男神謝佳見坦言，觀影時一直以為魏雋展是馬來西亞演員，直到劇情後半段兄弟激昂吵架時，才隱約察覺出一絲台灣口音。他大方驚嘆：「他連講英文單字那種特有的『下沉語調』，都精準抓住了馬來西亞華人的靈魂，口音練得太強了！」

由於謝佳見來台發展多年，常被誤認為台灣人，監製張煒珍笑稱他簡直就是片中魏雋展角色「阿耀」的真實對照版。謝佳見也感性附和：「馬來西亞人在台灣會盡量融入，回到家鄉又會切換回聯邦腔。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲魏雋展認為角色阿耀加入「搶屍大作戰」，是出於對弟弟的保護欲。（圖／甲上提供）

上次回大馬拍戲，我也提早兩週回去找回那種『夠力』的道地感。」涂善存則分享自己在大馬拍愛情電影時，導演反而要求他「不要被環境同化」，更大讚當地人都是語言天才，相處久了總會不自覺被影響腔調，有時還得靠導演提醒糾正回來。

開拍前10分鐘大改！親吐「金馬最大遺珠」心聲

被金馬執委會執行長聞天祥點名為「男主角最大遺珠」的魏雋展，分享了與廖克發導演合作三次的奇妙緣分。他透露，開拍前曾與副導苦練各式「口音陷阱」，準備在銀幕上展現細微破綻，沒想到開拍大特寫前10分鐘，導演竟下令「全部不要」，要求他用最自然的狀態演出。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲魏雋展飾演離鄉多年的馬來西亞人。（圖／甲上提供）

魏雋展回憶當時從崩潰到冷靜的過程：「我觀察導演平常說話，其實沒什麼破綻，我突然懂了，阿耀在台灣生活多年，那種『很少很少的極簡腔調』才是最真實的狀態。」對於被封為金馬遺珠，擁有20年劇場經驗的他坦言當時很震撼：「我第一次主演電影，公佈名單時我甚至還沒看過整部片，連自己在銀幕上長什麼樣子都不知道，那種未知感是非常深刻的，因此覺得既shock又有點困惑。」

謝佳見驚爆童年「茅坑慘案」：隔著銀幕都聞到臭味

聊到《人生海海》片中的「茅坑」場景，謝佳見展現了極大的共鳴。他自曝童年在東馬鄉下長大，雖然家裡有榴槤園，但因為缺乏自來水，必須在河邊挖湖洗澡。他更自爆小時候英雄救美的「茅坑慘案」。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲謝佳見對《人生海海》片中「茅坑」場景極具共鳴。（圖／甲上提供）

謝佳見敘述：「我堂姊曾經掉進茅坑裡，身上還沾滿了蒼蠅的小孩，那個味道是你沒辦法想像的臭，滿是蛆蟲與臭味的視覺與嗅覺震撼，跟片中一模一樣！所以我一看到電影裡的茅坑直接聞到味道，真的很寫實！」把全場逗得哈哈大笑

涂善存曝赴日拍片衝擊　魏雋展揭「喪父創傷」惹鼻酸

涂善存則分享今年初赴日拍片所受到的文化衝擊：「日本劇組非常有儀式感，每位新演員加入，全組大頭們會帶領圍成一圈鼓掌歡迎，那種儀式感和對職位的尊重令人印象深刻。」談及全片最難忘的戲，他點名陳雪甄坐在床上回憶父親開車載她兜風卻「關燈」的一幕最讓人心痛，並直言魏雋展的角色最難演：「他卡在中間，兩邊都不是，這種缺乏方向感和安全感的表演最考驗功力。」

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》全台熱映中，為回饋觀眾，昨涂善存（左起）、魏雋展、監製張煒珍、謝佳見於光點華山電影館舉辦影人講堂。（圖／甲上提供）

對談尾聲，魏雋展也罕見揭露了自己的創傷連結。身為基隆小孩，父親在他年幼時便臥病多年，「回基隆對我來說是回到『父親的城市』，有種時空隔閡感，那種近鄉情怯、難以處理的情感，跟阿耀很像。」他感性分析，角色阿耀最後加入「搶屍大作戰」，並非放下對父親的恨，而是出於對弟弟的保護欲與下意識的權威反應，這種「不為父親、只為手足」的情感，令現場觀眾為之動容。

▲《人生海海》昨於光點華山舉辦影人講堂，破天荒集結三大男神魏雋展（左二）、謝佳見（右二）、涂善存（左）同台，監製張煒珍擔任主持。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》監製張煒珍（左起）與魏雋展、謝佳見、涂善存展開一場關於跨國演出實戰分享與文化碰撞的精彩對談。（圖／甲上提供）

本週六（4月18日）導演廖克發將與資深影評人聞天祥於誠品電影院進行深度交流影人講堂，售票資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。《人生海海》全台戲院好評熱映中，4月16日也將於馬來西亞正式上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人生海海陳雪甄魏雋展廖克發謝佳見涂善存

推薦閱讀

林志穎16歲帥兒Kimi正面照曝光！　180公分空中殺球帥炸

林志穎16歲帥兒Kimi正面照曝光！　180公分空中殺球帥炸

7小時前

AV天后蒼井空自爆「初見面就上床」！節目公開真名…竟是日劇男神

AV天后蒼井空自爆「初見面就上床」！節目公開真名…竟是日劇男神

16小時前

梁朝偉來了！劉嘉玲愛相隨護駕　驚見「台下一票大明星」影帝笑喊：挺有壓力

梁朝偉來了！劉嘉玲愛相隨護駕　驚見「台下一票大明星」影帝笑喊：挺有壓力

4小時前

織織爆「前任被約砲對象放鳥」哭了！　她5符號回應超傻眼

織織爆「前任被約砲對象放鳥」哭了！　她5符號回應超傻眼

5小時前

富邦女孩「挨酸又矮又胖」　直球回擊：以為我不想要有大長腿嗎？

富邦女孩「挨酸又矮又胖」　直球回擊：以為我不想要有大長腿嗎？

1小時前

《原子少年》VERA巴比宣佈退團！　團體維持5人繼續活動

《原子少年》VERA巴比宣佈退團！　團體維持5人繼續活動

4小時前

狂撈3.2億！小賈斯汀登科切拉「台上只放一台筆電」　惹淚原因曝：與自己和解

狂撈3.2億！小賈斯汀登科切拉「台上只放一台筆電」　惹淚原因曝：與自己和解

7小時前

華視主播打哈欠全播出！　台長道歉揭主因：一種說不出的傷心

華視主播打哈欠全播出！　台長道歉揭主因：一種說不出的傷心

4小時前

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

14小時前

獨／張齡予節目無預警遭砍　三立高層地震內幕曝

獨／張齡予節目無預警遭砍　三立高層地震內幕曝

6小時前

謝佳見驚爆堂姊「掉進茅坑沾滿蛆」！　看《人生海海》超有感：聞到臭味了

謝佳見驚爆堂姊「掉進茅坑沾滿蛆」！　看《人生海海》超有感：聞到臭味了

1小時前

BIGBANG結尾拋震撼彈！唱完科切拉「宣布重磅喜訊」：我們愛你們

BIGBANG結尾拋震撼彈！唱完科切拉「宣布重磅喜訊」：我們愛你們

10小時前

熱門影音

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...
「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕

「I人影帝」梁朝偉來了　劉嘉玲愛相隨護駕
BIGBANG登科切拉　唱〈HARU HARU〉+〈LIES〉太催淚！

BIGBANG登科切拉　唱〈HARU HARU〉+〈LIES〉太催淚！
張鈞甯被拱上「浪姐」　自嘲：我唱跳俱不佳XD

張鈞甯被拱上「浪姐」　自嘲：我唱跳俱不佳XD
NCT楷燦爆熱戀網紅　粉絲包圍飆髒話：你這狗崽子！

NCT楷燦爆熱戀網紅　粉絲包圍飆髒話：你這狗崽子！
父女合唱〈樓下那個女人〉　游鴻明:這是有關包養的故事

父女合唱〈樓下那個女人〉　游鴻明:這是有關包養的故事
張宇〈用心良苦〉鋪哏　游鴻明直接戳破XD

張宇〈用心良苦〉鋪哏　游鴻明直接戳破XD
鄧紫棋台語唸對了！　上網看影片喊「好丟臉」

鄧紫棋台語唸對了！　上網看影片喊「好丟臉」
BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台

BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台
小賈斯汀在台上用YT 　凱蒂佩芮：還好有買會員

小賈斯汀在台上用YT 　凱蒂佩芮：還好有買會員
李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧拒絕「韓國球團挖角」　 曝原因：我真的喜歡在台灣工作
IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫

IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

BTS V出席活動被「扯頭髮」　現場擠爆畫面全被拍

BTS V出席活動被「扯頭髮」　現場擠爆畫面全被拍

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

Irene誇少時凍齡「獨漏孝淵XD」　她聽雙馬尾理論「綁成沖天炮了」　

Irene誇少時凍齡「獨漏孝淵XD」　她聽雙馬尾理論「綁成沖天炮了」　

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

看更多

媽祖停駕鎮瀾宮！信眾搶拍往前推擠爆口角

即時新聞

剛剛
剛剛
47分鐘前0

遭夏靖庭飆罵！《照片》方宥心未婚生子委屈落淚　李沐曝童年私密事：吵到哭

1小時前1

走出離婚陰影...曹格回來了！　「唱一半突崩潰痛哭」全場鼻酸

1小時前0

謝佳見驚爆堂姊「掉進茅坑沾滿蛆」！　看《人生海海》超有感：聞到臭味了

1小時前21

富邦女孩「挨酸又矮又胖」　直球回擊：以為我不想要有大長腿嗎？

2小時前0

陸女星吃藥引心悸！手腫如豬蹄　嘆「跟誰過都一樣」掀揣測

2小時前0

為了她1句話...Ella秒答應！　罕見合體「2超大咖天后」彩排照曝光！

2小時前20

八點檔女星翻出「最瘦形象照」　低頭看孕肚崩潰：瘦得回去嗎？

3小時前20

李運慶收工曬「洪詩帶娃畫面」　心疼告白：沒有比做媽媽更辛苦

3小時前0

黃可欣「抓到那一條」瀕崩潰　曝融融私下貼心暖舉

3小時前0

曾上過《大熱門》還代言郵局APP　虛擬女團發片成績曝：我們不是AI

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光
    7小時前226
  2. AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神
    16小時前186
  3. 梁朝偉來了！台下一票大明星
    4小時前82
  4. 織織爆「前任被約砲對象放鳥」哭了！　她超傻眼
    5小時前105
  5. 富邦女孩丹丹「挨酸又矮又胖」　直球回擊
    1小時前4
  6. 《原子少年》VERA巴比宣佈退團！
    4小時前
  7. 小賈斯汀「極簡舞台」看懂了嗎？
    7小時前8
  8. 華視主播打哈欠全播出！台長道歉揭主因
    4小時前225
  9. 林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場
    14小時前5414
  10. 張齡予節目無預警遭砍三立高層地震內幕曝
    6小時前2612
ETtoday星光雲

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合