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張鈞甯太瘦「狂嗑味精求水腫」！　拒上《浪姐7》真實原因全場笑翻

記者蕭采薇／台北報導

氣質女神張鈞甯13日以代言人身分亮麗出席保養品牌記者會。她頂著重感冒抱病上陣，一開口就用沙啞的聲音幽默自嘲：「昨天晚上去開演唱會啊，只是都沒人來…他們（記者）沒有get到我的點。」她坦言早上甚至嚴重到狂流鼻水，讓化妝師只能無奈地跟在旁邊瘋狂補妝。

▲▼張鈞甯出席RÈXOS 代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張鈞甯抱病上工。（圖／記者李毓康攝）

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張鈞甯感冒抱病上工！自爆太瘦「狂嗑味精求腫」

被問到如何在疲憊狀態下依然維持女神光采？張鈞甯大方分享私下的飲食哲學。平時非常注重少油少鹽、盡量不碰味精。但因為近期常被說太瘦、顯得有些憔悴，所以每次出席活動前，反而會刻意吃一點味精，「因為味精是最快馬上就腫。」甚至現在睡前還會刻意多喝點水，就是為了讓自己隔天看起來「稍微腫一點點」。

夢回《痞子英雄》！談好友喻虹淵復出：祝福小淵

除了分享近況，現場也聊到昔日戰友喻虹淵近期簽了經紀公司，有意復出拍戲。兩人過去在經典台劇《痞子英雄》中曾有精彩合作，時隔17年，聽到對方可能重回螢光幕，張鈞甯舉雙手贊成，她認為演戲是一件能讓人不斷成長、被打開的好玩事情，她也開心地說：「小淵小的時候感覺就很喜歡演戲，祝福他。」但也坦言雙方平時「好像不會特別去打擾對方」，因此較少聯絡。

▲▼張鈞甯出席RÈXOS 代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張鈞甯因為怕太瘦看起來憔悴，反而會刻意吃味精求水腫。（圖／記者李毓康攝）

床邊自備養生工具包！親吐：不排斥自然老去

面對女星最害怕的「歲月痕跡」，張鈞甯顯得相當豁達。她坦言，身為演員，每一個階段的狀態都能賦予角色不同的靈魂，「所以我沒有很排斥自然老去這件事，但是可以讓它延緩，我覺得是也不錯啊。」她認為，只要專注在自己喜歡的事物上，就不必過度恐懼年齡帶來的改變。

不過她也承認，現在的體力確實不如以往，到了該休息的臨界點就會乖乖去睡覺，更從去年底就開始許願「每天要睡滿8小時」。為了維持最佳狀態，她私下其實是個超級「養生控」，不僅對風池穴、虎口等各個穴位瞭若指掌，就連睡覺時床邊都會放一個專屬的袋子，裡面裝滿了護唇膏和刮痧棒等法寶，笑說：「我要睡覺之前，我就會處理一下自己這樣子。」

▲▼張鈞甯出席RÈXOS 代言記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張鈞甯笑說，自己當演員，就是因為「唱作俱不佳」。（圖／記者李毓康攝）

驚喜探班媽媽新書發表會！打死不接《浪姐》原因曝光

這份「愛漂亮」的心也傳遞給了媽媽。張鈞甯透露，前天特地為了媽媽的新書發表會偷偷飛回來給她一個大驚喜。她笑說媽媽原本很擔心自己的狀態，但自從用了她推薦的保養品後，整個人自信爆棚，甚至還反過來叮嚀她：「你要認真擦哦！」

工作滿檔的她，透露今年挑戰了一部有別以往的古裝劇，將會有非常帥氣的表現。被問到是否有意願參加近期熱播的《乘風破浪的姐姐7》（浪姐7）？她立刻露出驚恐表情秒拒絕，幽默表示：「我就不想毀節目啊，我那麼誠心的研究我的表演的演技，就是因為我唱跳俱不佳，所以就不要去荼毒大家，我會好好演戲的我答應大家！」逗趣回應笑翻全場。

 

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張鈞甯

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