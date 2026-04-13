狂撈3.2億！小賈斯汀登科切拉「台上只放一台筆電」　惹淚原因曝：與自己和解

記者蕭采薇／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）在歷經健康危機與長時間休養後，今年重磅回歸，並擔綱2026科切拉音樂節（Coachella）週末主秀。據悉，他這次以高達1000萬美金（約合台幣3.2億元）的驚人天價合約點頭演出，不僅創下該音樂節有史以來最高的演出費紀錄，更象徵著他完全拿回事業主導權的全新時代。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

創紀錄天價霸主秀！「信仰者」朝聖癱瘓當地交通

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天王回歸的魅力無人能擋，大批死忠「信仰者（Belieber）」為了一睹偶像風采，瘋狂湧入音樂節會場。誇張的人潮甚至讓當地交通全面癱瘓，連外媒記者都忍不住驚呼，這種把15分鐘車程塞成3個半小時的空前盛況，簡直是自當年天后碧昂絲（Beyoncé）登台以來的最高紀錄。

然而，當小賈斯汀穿著休閒的帽T與短褲登場時，許多期待看到華麗大秀的觀眾卻看傻了眼。舞台上沒有奢華的機關或目眩神迷的特效，小賈斯汀只是愜意地坐在一張高腳凳上，面前擺著一台筆電。他一邊滑著YouTube，一邊播放著自己過去的經典MV如《Baby》、《Never Say Never》等，並跟著背景音樂隨性哼唱。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）



極簡舞台挨轟偷懶？「搬出筆電播YouTube」其實藏洋蔥

這種看似隨意的「KTV式」演出，立刻在網路上引發部分酸民猛烈砲轟，狠酸他「花1000萬美金請他來播YouTube」、「史上最偷懶的表演」。但對於真正了解他的歌迷而言，這台筆電不僅僅是播放器，而是小賈斯汀演藝生涯的起點—當年，他正是因為在YouTube上翻唱Ne-Yo的歌曲而被發掘，從此爆紅全球。

近年來，小賈斯汀飽受罹患拉姆齊亨特症候群（Ramsay Hunt syndrome）的面癱之苦，加上長期與心理健康抗爭，他曾多次在社群上展露自己脆弱、不完美的一面。這場演出中，他選擇拋下所有「巨星應該要有」的沉重盔甲，甚至在台上看著自己小時候的影片，邀請粉絲留言點歌、即時互動，宛如回到當年那個在房間裡單純熱愛唱歌的男孩。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

褪去天王包袱！用「最舒服的姿態」與過去和解



這種看似簡單卻絕不平凡的演出，反而深深觸動了無數粉絲的心。許多人感動表示，看著他在台上輕鬆自在的模樣，彷彿是他終於學會放下天王的重擔，以現在最舒服的方式與過去的自己達成了和解。

有歌迷在網路上淚推：「這8分鐘小賈斯汀唱著他的老歌，我會將它們珍藏在心裡一輩子。謝謝你，賈斯汀，謝謝你。」更有死忠粉絲霸氣反擊酸民：「你不需要華麗的舞台製作或換10套衣服來辦一場好秀。你需要的只是純粹的天賦。這就是傳奇。」這場破天荒的極簡大秀，無疑成為了科切拉史上最真摯、也最充滿靈魂的演出之一。

▲小賈斯汀的「極簡舞台」其實有著滿滿深意。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）