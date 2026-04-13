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林志穎16歲帥兒Kimi正面照曝光！　180公分空中殺球帥炸

林志穎過去曾帶著Kimi參加《爸爸去哪兒》（左圖），近日他分享16歲的Kimi打羽球的帥氣模樣（右圖）。（翻攝微博、林志穎臉書）

▲林志穎過去曾帶著Kimi參加《爸爸去哪兒》（左圖），近日他分享16歲的Kimi打羽球的帥氣模樣（右圖）。（翻攝微博、林志穎臉書）

圖文／鏡週刊

「不老男神」林志穎與妻子陳若儀育有3名兒子，2013年他曾帶大兒子Kimi上中國實境節目《爸爸去哪兒》，當時年僅3歲Kimi軟萌模樣，深受眾多觀眾喜愛。如今Kimi已16歲，身高180公分，林志穎在社群網站分享兒子打羽球的英姿，相當帥氣。

Kimi揮拍英姿曝光？　贏下比賽爸媽好驕傲

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林志穎12日在臉書限動貼出Kimi打羽球比賽的模樣，可見Kimi穿著白色運動上衣、黑色短褲，跳起來準備殺球，姿態非常俐落，相當有氣勢。林志穎寫道：「Congratulations K.lin」，恭喜Kimi贏下比賽。

Kimi在空中殺球，動作俐落，相當帥氣。（翻攝林志穎臉書）

▲Kimi在空中殺球，動作俐落，相當帥氣。（翻攝林志穎臉書）

另外，林志穎的妻子陳若儀，也在IG限動分享為兒子加油打氣的影像，可見她穿著印有「Kimi」字樣的白色T恤，背對鏡頭站在觀眾席階梯上，配文：「Go Kimi」，還標注「#proudmama」。另一則限動她同樣放了Kimi空中殺球的照片，寫下：「這是我的男孩。」為兒子感到驕傲。

陳若儀穿著印有Kimi的T恤，在場邊為兒子加油。（翻攝陳若儀IG）

▲陳若儀穿著印有Kimi的T恤，在場邊為兒子加油。（翻攝陳若儀IG）

萌娃變身羽球小酷哥？　Kimi正面照曝光更像誰？

而近日網路上也流傳Kimi的正面近照，高大的他在同儕中相當突出，他擁有濃眉大眼、氣質陽光，許多網友指他的五官長得更像媽媽。

Kimi的正面照片曝光。（翻攝微博）

▲Kimi的正面照片曝光。（翻攝微博）

Kimi現在是羽球校隊隊員。（翻攝微博）

▲Kimi現在是羽球校隊隊員。（翻攝微博）

事實上，林志穎帶Kimi參與《爸爸去哪兒》後，便相當保護孩子隱私，幾乎不透露他的正面照。不過，他去年在音樂節談到Kimi，表示兒子現在已長到180公分，已經不再是那個會說「爸比我們今天要去哪裡」的小男孩了。林志穎說：「他現在是一個小男子漢，特別喜歡打羽毛球。而且還打進校隊，我也很羨慕他。」

Kimi在3歲時參加《爸爸去哪兒》，軟萌模樣深植人心。（翻攝微博）

▲Kimi在3歲時參加《爸爸去哪兒》，軟萌模樣深植人心。（翻攝微博）

林志穎也曾提到，Kimi打羽球時經常在空中跳殺，「帥到不行」，讓他覺得很驕傲。林志穎還當場問歌迷：「希望將來有一天，他可以出來比賽，你們會支持他嗎？」歌迷們回答「會」。他說：「還是支持他唱歌演戲？都支持齁？其實做爸爸的就是這樣。」字字句句道出對兒子滿滿的愛。


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