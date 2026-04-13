《再見愛人》男星出軌…警局前遭正宮踹飛「下跪講話」夫妻現況曝

記者黃庠棻／台北報導

45歲中國男星宋寧峰爆婚內出軌Q小姐，小三將兩人對話錄音檔公開，包括提到宋寧峰借錢、要求賠償，甚至帶5歲女兒跟小三幽會等內容。「正宮」張婉婷近日開直播，透露曾在警察面前踹飛老公的細節，且現在宋寧峰跟她說話都是用「跪姿」。

▲《再見愛人》宋寧峰出軌，老婆張婉婷分享近日心情。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）



張婉婷透露，日前與宋寧峰到派出所，丈夫蹲在門外抽菸，她在電話中對Q小姐說道歉就一筆勾銷，沒想到小三卻在電話那頭罵「妳就是個傻B，有本事妳報警啊。」但她忍住不罵，避免刺激對方，於是就一腳踹飛身旁的宋寧峰，警察也當場嚇傻，趕緊制止。

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▲張婉婷踹飛出軌丈夫張寧峰。（圖／翻攝自微博）



不僅如此，張婉婷透露「每次Q小姐罵我，我就打他。」形容踹老公時，還「腳下留情」了，原本想往丈夫臉上踹，但畢竟警察也在旁邊，就踹對方肩膀，現在踢的地方還有鞋印，可見力道很大。

▲《再見愛人》宋寧峰出軌，老婆張婉婷分享近日心情。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

對於兩人婚姻現況，張婉婷也邊哭邊直播，表示原本已經與宋寧峰要去民政局辦離婚了，認為離了，Q小姐就會「放我們一把」，形容自己已經「破釜沉舟」了，結果Q小姐還是爆出一切。

▲張婉婷踹飛出軌丈夫張寧峰。（圖／翻攝自微博）

對此，張婉婷嘆「人是會變的，我是一個善良的人，人跟人之間還是有感情的。」她與宋寧峰一起生活了7年，還是有很多美好的回憶，即使兩人不是夫妻，只次一般朋友，也不會在這個時候「叫他滾」。