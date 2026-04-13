被朱宇謀撇清只是室友！林倪安公開爭執音檔　發聲明：遭遇均屬事實

記者孟育民／台北報導

林倪安先前大動作開戰朱宇謀（Wish），指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為，男方事後也強硬表示非事實，並對女方提告，如今又爆出W女星出面控訴他伸狼爪，掀起外界熱議。朱宇謀今（13日）首度露面回應，否認一切指控，隨後被朱宇謀稱為「室友」的林倪安也再度透過律師發聲：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」又公開兩人過去爭執音檔，似乎沒打算就此結束！

▲林倪安、朱宇謀雙方各說各話。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自朱宇謀臉書）

對於被撇清關係，甚至朱宇謀指稱兩人只是關係密切的室友，爭執是雙方認知不同。林倪安則公開兩人同住期間爭執的音檔內容，音檔中，林倪安質疑：「為什麼那麼害怕人家知道你（的事）？」朱宇謀語氣不耐回應：「我沒有害怕，我只是不喜歡有爭議，因為妳很有爭議啊！」林倪安隨即反擊，表示也曾耳聞對方的渣男行徑，但朱宇謀則回嗆：「妳聽過我有上新聞嗎？我不想上新聞，所以我低調過生活。」

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隨著情緒升溫，雙方音量逐漸提高，林倪安更忍不住落淚質問：「如果你真的喜歡過我，你會拿我的新聞來壓我嗎？」此話一出，朱宇謀情緒失控怒吼：「我沒有要壓妳！我只是告訴妳不要再張揚地去說自己。」不過，音檔內容似乎出現剪輯痕跡，雙方各說各話，令外界看的一頭霧水。