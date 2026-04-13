hito流行音樂獎「蘇慧倫、張震嶽都來了」　她放話要讓全場起生理反應

記者蔡琛儀／台北報導

「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於5月23日在台北小巨蛋登場，第一波出席名單今天公布，包括icyball冰球樂團、Tizzy Bac、白安、告五人、洪佩瑜、派偉俊、張震嶽及蘇慧倫。

▲▼張震嶽、蘇慧倫。（圖／Hit Fm聯播網提供）

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睽違12年推出新專輯《跟著感覺走》的張震嶽，獲選2025 Hit Fm年度十大專輯，〈浪人的…〉拿下「2025 hito年度十大華語歌曲」，更入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手」獎項，他笑說演出方向「就跟著感覺走，感覺對了就走吧！」

凍齡女神蘇慧倫被票選為「2025 Hit Fm年度十大專輯」，還獲得「2025 hito年度十大華語歌曲」獎項，更一舉入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」，主辦單位透露將帶來別具意義的特別演出，經典旋律串起與歌迷共同成長的時光隧道。

派偉俊則透露目前正專注籌備新專輯，期待在典禮帶給觀眾不同以往的新鮮感受；獲選2025 Hit Fm 年度十大專輯金曲的金馬雙金得主洪佩瑜，霸氣宣言要讓台北小巨蛋萬人「都起生理反應」。

▲▼洪佩瑜、派偉俊。（圖／Hit Fm聯播網提供）

成軍13年的冰球樂團以去年專輯《我很抱歉》入選「2025 Hit Fm年度十大專輯」，單曲〈不在乎〉更拿下「2025 hito年度十大華語歌曲」；成軍26年的Tizzy Bac去年發行第8張專輯《說出我的名字》，入圍2026 hito流行音樂獎的「最受歡迎樂團」，他們幽默喊話：「Tizzy Bac很搖滾同時也很養生，大家記得前一天睡飽吃好，我們會準備好情感最純粹且爆發的舞台！」

告五人以〈黑夜狂奔〉獲得2026 hito流行音樂獎「2025 hito年度十大華語歌曲」獎項，更入圍「最受歡迎樂團」獎項，告五人說，這是他們非常喜歡的一張專輯，製作過程再次感受、確認真正自己想做的事，不管會不會被說變了，這張專輯都會是他們引以為傲的羽毛，從一場飛行而來，又將帶著自己起飛。

▲▼告五人、冰球樂團。（圖／Hit Fm聯播網提供）