百想電影入圍／《徵人啟弒》入圍7獎！孫藝真搶影后　同台老公玄彬

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度百想藝術大賞即將在5月8日登場，主辦單位13日公布入圍名單，電影部門，孫藝真、李炳憲主演的《徵人啟弒》與朴志訓、柳海真主演的《王命之徒》皆入圍7獎，成為本年度最大黑馬；恰好，玄彬以《韓國製造》入圍視帝，即將同台妻子孫藝真一起出席盛會。

▲孫藝真主演的《徵人啟弒》入圍多達7獎。（圖／翻攝自孫藝真IG、李炳憲IG）



電影部門入圍名單：

[廣告]請繼續往下閱讀...

作品獎：

《The Final Semester》

《凶降喜訊》

《世界的主人》（若問世界誰無傷）

《徵人啟弒》

《王命之徒》

最佳男主角：

《後來的我們》具教煥

《醜得要命》朴正民

《王命之徒》柳海真

《徵人啟弒》李炳憲

《凶降喜訊》紅炅

最佳女主角：

《孔雀舞曲》高我星

《後來的我們》文佳煐

《徵人啟弒》孫藝真

《聖母殺手》李慧英

《Spring Night》韓藝利

男配角：

《凶降喜訊》柳承範

《諜報暗線》朴海俊

《王命之徒》劉智泰

《醜得要命》李星民

《人與肉》（People and Meat）張勇

女配角：

《諜報暗線》申世景

《醜得要命》申鉉彬

《徵人啟弒》廉惠蘭

《世界的主人》（若問世界誰無傷）張慧珍

《王命之徒》田美都

男子新人獎：

《孔雀舞曲》文相敏

《王命之徒》朴志訓

《全知讀者視角》安孝燮

《The Final Semester》柳夏

《3670》趙裕賢

女子新人獎：

《世界的主人》（若問世界誰無傷）徐秀彬

《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅

《捲捲初戀》申銀秀

《黑白線人》蔡元彬

《我和我的殭屍女兒》崔惟理

導演：

《後來的我們》導演金度英

《徵人啟弒》導演朴贊郁

《凶降喜訊》邊聖鉉

《世界的主人》（若問世界誰無傷）尹佳恩

《王命之徒》導演張恆俊

新人導演：

《告別大騙局》權容載

《噪音殺機》金秀珍

《致善良的妳》金容煥

《3670》導演朴俊浩

《When This Summer is Over》導演張炳基

劇本獎：

《3670》導演朴俊浩

《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成

《醜得要命》延尚昊延尚昊

《世界的主人》（若問世界誰無傷）尹佳恩

《人與肉》（People and Meat）林樹木（임나무）

藝術獎：

《凶降喜訊》金相範、金浩彬（編輯）

《徵人啟弒》金宇亨（攝影）

《醜得要命》李木元（藝術）

《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）

《全知讀者視角》鄭成鎮&金宇哲（視覺特效）

Gucci Impact Award：

《The Final Semester》

《人與肉》（People and Meat）

《世界的主人》（若問世界誰無傷）

《王命之徒》

《孔雀舞曲》